台積電股價不振怪老闆？陸行之認為魏哲家兩做法不夠細膩

台積電（2330）總裁魏哲家近期來先是質押1,600張台積電股票，再親自錄影片鼓勵員工休假，引來外界一片質疑，股價再往下探底，針對魏哲家的做法，知名半導體產業分析師陸行之認為，魏哲家急著做兩件讓投資人有正反面不同解讀的事，「確實不夠細膩」。

媒體以斗大的標題寫著「魏哲家是豬隊友」，借用西方俗語：「不怕神一般的對手，就怕豬一般的隊友。」，來批評台積電總裁魏哲家近期又是質押1,600張股票，又拍影片鼓勵員工休假，直言「魏哲家是不是嫌台積電還不夠慘，所以一直做球給對手殺？」

陸行之今（28）日在臉書發文表示，「說魏總是豬隊友是言重了」，但是做這兩件事，「確實不夠細膩」。

陸行之認為，在台積電股價頻頻破底，外資持續賤賣，投資人信心潰散，融資戶即將斷頭出場，公司應該想想如何增進股東權益，如何澄清及解決市場對地緣政治風險的長期疑慮，急著做這兩件讓投資人有各種正反面不同解讀的事，確實不夠細膩。

針對魏哲家鼓勵員工休假引來市場的聯想，台積電日前罕見在深夜針對近期外界疑慮發出書面澄清。

台積電強調，向來期許同仁追求工作與生活的平衡，總裁日前在內部談話中對同仁表達誠摯感謝，同時也盼望同仁不只與公司並肩打拼，在辛勤工作之餘，生活逐漸正常化的狀況下亦能多把握與家人相處時間，能透過「正常休假」充電後繼續努力工作。台積電並未強迫員工休假或有任何無薪假計畫。

台積電表示，全球數位化的趨勢不會改變，將繼續秉持領先技術、卓越製造及客戶信任，與客戶一起成長。仍維持10月13日法說會中所發布的內容，對於2022年第4季包括營收與獲利表現的預測範圍並未改變，同時重申，2023年仍會是成長的一年。

台積電今日早盤以379.5元開出，一度下滑至378.5元，盤中跌幅1.29%。