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台積電股價又破底 分析師不意外：再次見證「反指標」！

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台積電利空頻出 今股價開低隨即翻紅 有利加速趕底

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
台積電昨日股價持續創近兩年低價，市值跌破10兆元。(本報資料照片)
台積電昨日股價持續創近兩年低價，市值跌破10兆元。(本報資料照片)

台股今（26）日開盤上漲0.3點，開盤指數12,666.42點，其中市場信心指標台積電（2330）開盤下跌0.5元，開盤價370.5元，但開低後隨即翻紅。由於台積電利空頻出，外資相繼修正對台積的目標價，市場人士指出有利股價加速趕底。

台積電昨日股價持續創近兩年低價，市值跌破10兆元。

昨天德儀盤後公布財報低於預期，盤後重挫6.1%，該公司本季營收和獲利展望均遜於分析師預期，增加市場對半導體業疑慮，這也是繼輝達丶超微丶英特爾提出示警後，又一指標廠反映後市憂慮。

半導體業者說，總體經濟因通膨、升息、俄烏戰爭等變數成長趨緩，手機、電視、個人電腦等消費性產品今年上半年率先進入庫存調整，衝擊全球晶片大廠輝達、超微、微軟、英特爾、聯發科甚深，相關廠商訂單消退超乎預期，並相繼對今年營運提出預警。

台積電總裁魏哲家近日以預錄影音方式，向員工感謝過去三年因台積電業務增長，大家辛勞打拚，帶動台積電業務量成長、迭創新高，希望隨著邊境解封、生活逐漸正常化，鼓勵同仁多與家人相處，休假充電後再繼續努力。

不過對於魏哲家發出這支影片後，市場解讀是台積電接單下滑，產能利用率下滑，變相鼓勵員工休假。有外資報告直指台積電近期7奈米（含6奈米）因手機應用處理器、射頻晶片及手機單晶片產能利用率降到近八成水準，加上也正進行5、3奈米製程混合操作的驗證調整期，部分機台必須停機重新驗證，公司趁訂單紓緩，鼓勵員工多休假。

台積電 手機 晶片

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