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台積電股價又破底 分析師不意外：再次見證「反指標」！

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台股開盤上漲0.3點 台積電開盤下跌0.5元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股今(26)日開盤上漲0.3點，開盤指數12,666.42點；台積電（2330）開盤下跌0.5元，開盤價370.5元。

群益投顧說，雙十連假後，美股低檔反彈逾一成，台股逆勢下跌破底。融資 +熱錢抽離等籌碼鬆動，致台股匯相對連動市場弱勢。目前整體籌碼鬆動未歇，資金往低基期(評價)籌碼洗清股移動。

雙十連假後的台積電走弱，折射出熱錢抽離態勢未歇。但台股相對美科技股基期偏低下，資金往具支撐指數效應，並有相對基期保護的跌深中高價電子與航運為主的傳產權值股移動。

周二(25日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲337.12點、漲幅1.07%，那斯達克指數上漲2.25%，標準500指數上漲1.63%，費半指數上漲2.26%。

第一金投顧表示，美國聯邦住房金融局統計8月全國房價月減0.7%，月減幅度為2011年3以來最大；民間機構S&P Global統計美國8月全國房價月減0.9%，月減幅度為2010年2月以來最大，前20大城市房價月減1.3%，月減幅度為2009 年3月以來最大。美國房價數據大幅下滑，美國10年期公債殖利率昨日下滑14.03bps。

三大法人周二集中市場合計賣超41.1億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超103.4億元，投信買超3億元，自營商(自行買賣)買超48.2億元，自營商(避險)買超11億元。

統一期貨說，外資周二期貨淨多單增加479口至8,926口，十大特定法人賣出1,481口。週選支撐與壓力區落在12,600至13,000點，P/C Ratio降至0.65，整體籌碼中性偏空看待。

台股 美國

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