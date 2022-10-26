台積電25日股價再破底 分析師不意外：再次見證「反指標」！

台積電（2330）25日大跌16元，收371元，跌幅4.1%，高於大盤的1.4%跌幅。

浦惠證券投顧資深分析師王倚隆（老王）於YouTube頻道《老王愛說笑》影音中說明，台積電的散戶持股比例連續四周增加且創高，但台積電的股價25日卻創下2年來新低，他直言這就是「反指標」。

反指標又讓台積電（2330）破底了！

台積電的「散戶持股比例」（指100張以下），已經連續好幾周都增加。

查看線圖台積電的股價已經貌似在打底，甚至有一段跳空，散戶卻完全不怕「繼續買」，百張以下的散戶持股比例超過9.6％。

散戶持股就是反指標，上週持股比例創新高，台積電25日的股價創2年多來新低。

台積電要能夠波段止跌，不在於法說內容說了什麼，重點是在於它的結構性；也就是籌碼結構能不能改變，若沒變那所出現的漲跌都只是短線。

散戶打死不退能怎麼辦？大家都在車上，想要台積電重返榮耀，但外資就一直在賣，小散戶人手一張，要期待誰抬轎，大戶也沒那麼笨，都是等散戶先買好，等著散戶進場把股價追高，怎麼樣都不可能去抬上面都是散戶的股票。

25日台積電破底創下2年以來的新低，但反觀聯電（2303）卻相對強。

同樣看到上圖底下的百張以下的持股比例，聯電是創下4周以來的新低，而且是持續往下的情況，雖然第三周看起來是往上，不過沒有超過第一周的人數；且外資在近期的9交易日都是買超的狀態。

力積電（6770）也至少股價有個反彈，看到百張以下的持股比例，也同樣創下四周新低。

可用一句話小結上述情況「反指標創新高，股價創新低；反指標創四周新低，股價創短線新高」。

晶圓代工族群 法人籌碼就看外資

25日前外資11天內只買超了一天台積電，近期幾乎都是持續在賣超，台積電的股價也跟著破底，完全連動。

不論台積電這家公司好不好，但籌碼面確實不好，股價也就不好，就這樣而已。

外資會賣台積電，也不見得單純因為台積電營收不好，有很多因素考量，譬如：權重調整、台幣貶值、地緣風險。因為台積電外資的持股太多，是重要的權值股，所以變成了外資控盤的工具。

影響股價最重要的還是籌碼，股票會漲還是要看大戶，而不是散戶；現階段就是台積電的大戶（外資）一直賣，即便台積電近期有短線反彈，也都沒有站回月均線。

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