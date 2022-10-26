元大證金力推數位金融生態圈 金融科技展亮眼登場

元大證金於10月28日至29日參與台北世貿FinTech Taipei金融科技展，以活化股票資產靈活變現為概念，攜手元大金控子公司以數位理財綠色金融為主題，共同打造元大金控數位金融生態圈。

元大證金表示，近年來國人存股風潮日漸盛行，投資標的多以高息低波、耐震且具成長型的股票為主，其中以訴求一籃子投資的ETF最為小資族青睞，存股同時搭配股票借貸活化資產，亦為投資人靈活變現的理財顯學。元大證金透過有價證券擔保放款APP(股票金好借)提供三大優勢，借款低利率低門檻，活動期間持專案標的，一次借款50萬即享1.81%(起)低利率優惠；免開辦費、手續費及帳戶管理費，隨借隨還，到期才繳息，為投資人輕鬆省荷包；線上開戶到借款24小時一條龍服務，提供投資人省時便利的線上服務。

近年因應數位金融浪潮，元大證金於Fintech發展不落人後。不僅透過掃碼即可進行線上開戶，更運用OCR光學字元辨識系統，資料自動帶入，輕鬆完成開戶流程，是方便長期存股又想要活化股票資產再運用的投資人最佳首選。