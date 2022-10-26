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早晨財經速解讀／台股昨失守12,682、台積電重挫4.1% 美股四大指數續漲

走在美中博弈鋼索上：太平洋島國「氣候生存戰」

10/26【早晨財經速解讀】12682失守 台積電重挫4.1% 平盤以下不得放空 美股兩樣情 四大指數續漲 谷歌財報停招人才 盤後開殺

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

台積電（2330）25日股價開低走低，收在371元，創下了27個月新低，下挫16元，跌幅4.13％，符合限空令規範，26日平盤下不得融券放空。

兩岸地緣政治風險嚇壞全球投資人，衝擊台積電（2330）股價昨（25）日下探兩年多來新低。外資高盛證券認為，台積電股價已處在十年交易的歷史低端，本益比接近金融海嘯時期，但仍可能面臨六大風險。

這六大風險是：終端需求進一步惡化衝擊產能利用率、客戶對先進製程節點的移轉變慢、5G滲透率延緩導致半導體增長放緩、執行效率不佳導致獲利低於預期、競爭加劇衝擊產品平均單價（ASP）與獲利受到侵蝕、成本增加高於預期影響利潤前景。

美國股市周二大漲，經濟數據疲弱顯示聯準會（Fed）急進政策出現果效，美債殖利率下降也有助反彈。不過，美國科技股盤後大跌，因微軟、Alphabet、德州儀器財報全都令人失望。

標普500指數周二收盤上漲61.77點，至3,859.11點，漲幅1.6%；以科技股為主的納斯達克綜合指數大漲246.50點，至11199.12點，漲幅2.3%。道瓊工業指數上漲337.12點，至31,836.74點，漲幅1.1%。那斯達克金龍中國指數周二反彈4.6%，扭轉周一崩跌14%之勢。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

台積電 美國 金融海嘯 限空令 聯準會

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