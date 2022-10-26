10/26【早晨財經速解讀】12682失守 台積電重挫4.1% 平盤以下不得放空 美股兩樣情 四大指數續漲 谷歌財報停招人才 盤後開殺
台積電（2330）25日股價開低走低，收在371元，創下了27個月新低，下挫16元，跌幅4.13％，符合限空令規範，26日平盤下不得融券放空。
兩岸地緣政治風險嚇壞全球投資人，衝擊台積電（2330）股價昨（25）日下探兩年多來新低。外資高盛證券認為，台積電股價已處在十年交易的歷史低端，本益比接近金融海嘯時期，但仍可能面臨六大風險。
這六大風險是：終端需求進一步惡化衝擊產能利用率、客戶對先進製程節點的移轉變慢、5G滲透率延緩導致半導體增長放緩、執行效率不佳導致獲利低於預期、競爭加劇衝擊產品平均單價（ASP）與獲利受到侵蝕、成本增加高於預期影響利潤前景。
美國股市周二大漲，經濟數據疲弱顯示聯準會（Fed）急進政策出現果效，美債殖利率下降也有助反彈。不過，美國科技股盤後大跌，因微軟、Alphabet、德州儀器財報全都令人失望。
標普500指數周二收盤上漲61.77點，至3,859.11點，漲幅1.6%；以科技股為主的納斯達克綜合指數大漲246.50點，至11199.12點，漲幅2.3%。道瓊工業指數上漲337.12點，至31,836.74點，漲幅1.1%。那斯達克金龍中國指數周二反彈4.6%，扭轉周一崩跌14%之勢。
游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。
免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言