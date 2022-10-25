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中職／富邦悍將隊富藍戈飆速161公里 刷新聯盟最快球速

費半彈逾2％、台積電ADR跌幅收斂 台指期夜盤漲逾百點

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
本周為超級財報周，大盤波動恐加劇，不排除短線續探低的可能。圖／中央社資料照
本周為超級財報周，大盤波動恐加劇，不排除短線續探低的可能。圖／中央社資料照

美股早盤原先呈現漲跌互見，由科技股引領漲勢，先前跌勢最兇的費城半導體指數反彈超過2%，那斯達克指數漲幅也來到1%之上；而後道瓊指數翻紅，加上台積電（2330）ADR跌幅收斂至1%之內，在短多帶動下，台指期夜盤漲勢一路擴大，一度上漲105點，最高來到12,790點。

籌碼面，三大法人在現貨賣超38.6億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,371口，使留倉部位轉為淨空單489口，其中，外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加479口至8,926口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加1,481口，使留倉部位轉為淨空單1,321口。

展望後市，法人認為，市場情緒再度承壓，盤面仍受到眾多消息面利空因素干擾，上檔賣壓沉重，反覆震盪將成常態，而本周為超級財報周，大盤波動恐加劇，不排除短線續探低的可能。

台積電 財報 半導體 美股 那斯達克 道瓊指數 ADR

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