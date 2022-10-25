上市公司新制！明年起官網設公司治理資訊專區

為優化公司網站公司治理資訊揭露，臺灣證券交易所今(25)日宣布，上市公司應於公司網站設立公司治理資訊專區，新規定自2023年1月1日起實施；預計櫃買中心也將於近日跟進宣布上櫃公司同步實施。

證交所表示，依現行規定，上市公司應設置公司網站，網站內容應包含利害關係人專區；不過，依「公司治理3.0-永續發展藍圖」規畫，新增訂上市公司網站應設置專區，揭露公司治理相關資訊，內容包含三大資訊，分別是董事會、功能性委員會及公司治理規章，以便利股東及利害關係人參考。

為加強上市公司公司治理，證交所正逐步修改相關辦法，先前亦發布「獨立董事及審計委員會行使職權參考指引」，並修正「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」。證交所總經理簡立忠日前表示，台灣公司治理現已發展到3.0階段，除納入ESG永續發展概念，並往強化董事會職能、提高資訊透明度等重要面向去推動。更重要的是根據金管會規定，2022年起所有上市櫃公司都將設置審計委員會，全面取代過往監察人制度，是我國公司治理的重大改變。期待透過「獨立董事及審計委員會行使職權參考指引」的發布，提供獨立董事履行職務時遵循的方向，包括董事履行職務應有的心態、法令賦予之職權範圍，如何運作審議及監督、內部控制與風險管理，與內部稽核、會計師之溝通等，提供獨立董事運作的參考，進而協助上市櫃公司董事會充分發揮職能，落實永續治理。