台股下跌190.86點 三大法人賣超38.55億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／即時報導
中國大陸結束二十大後，市場憂心未來恐「重政治、輕經濟」，在美上市中概股暴跌，金龍中國指數暴跌14.4%，台積電ADR也大跌3.9%，拖累台股今（25）日開盤後即一路下跌。本報資料照片
中國大陸結束二十大後，市場憂心未來恐「重政治、輕經濟」，在美上市中概股暴跌，金龍中國指數暴跌14.4%，台積電ADR也大跌3.9%，拖累台股今（25）日開盤後即一路下跌。本報資料照片

中國大陸結束二十大後，市場憂心未來恐「重政治、輕經濟」，在美上市中概股暴跌，金龍中國指數暴跌14.4%，台積電ADR也大跌3.9%，拖累台股今（25）日開盤後即一路下跌，終場收在12,666.12點，下跌190.86點，成交量1,885.14億元；三大法人賣超38.55億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超100.86億元，投信買超3.04億元，自營商買超（合計）59.26億元，其中自營商（自行買賣）買超48.23億元，自營商（避險）買超11.02億元。

台積電（2330）總裁魏哲家向員工發布內部信，公司鼓勵同仁們多休息、多陪家人出去玩，今台積電重挫4.13%，收371元；聯發科（2454）收563元，跌幅4.25%，半導體指數表現疲弱，跌幅3.68%。高價股中只有大立光（3008）收紅，旭隼（6409）、亞德克-KY重挫5~6%。中華電（2412）、台灣大（3045）等電信股較為抗跌，漲幅皆有超過2%，金融指數上漲0.61%，開發金（2883）漲幅逾2%，國泰金（2882）、合庫金（5880）漲幅逾1%，大盤收在12,666.12點，跌幅1.48%。

台積電 自營商

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