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驅動IC廠復甦跡象已現？法人首選這檔

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
雖然驅動IC廠需求脫離谷底，但投顧法人評估，目前尚未見到復甦跡象。報系資料照
雖然驅動IC廠需求脫離谷底，但投顧法人評估，目前尚未見到復甦跡象。報系資料照

雖然驅動IC廠需求脫離谷底，但投顧法人評估，目前尚未見到復甦跡象，點名AMOLED營收占比最高，且價格展望最具韌性的瑞鼎（3592）為投資首選，重申「增加持股」，聯詠（3034）、頎邦（6147）各為「持有」、「降低持股」評等。

近期電視面板報價觸底反彈，面板雙虎蔚為盤面多方領頭羊，本波股價修正幅度頗大的驅動IC廠、封測廠股價亦紛紛轉強，大多已站回月線，部分甚至挑戰上檔季線關卡。

受終端需求疲弱，且產品均價全面下滑影響，瑞鼎、聯詠、頎邦第3季營收分別季減44.4%、37.8%、20.8%，法人重申DDI廠商庫存水位第3季達高峰，明年第1季前積極調整庫存，預期LCD DDI或TDDI等標準品價格跌幅本季起擴大，衝擊二線廠商獲利。

法人分析，電視LDDI需求第3季末觸底，且三星等面板廠商開始釋出新的現貨訂單，但屬於U型復甦，仍需等待較明顯的需求反彈跡象浮現，例如面板廠產能利用率大幅攀升與強勁的實際銷售狀況，才能轉趨樂觀。

其他產品方面，筆電/IT LDDI仍處於庫存修正階段，需求依舊平淡，預期需求第4季落底；智慧手機TDDI仍供過於求，預期第4季陸廠將掀起價格戰，以積極提升市占率；AMOLED DDI競爭者較少，價格相對穩健，但手機需求不振且晶圓代工供給改善，將持續壓抑產品均價。

基於三線晶圓代工廠第4季產能利用率下滑至約80%，法人認為，代工廠需降低報價以吸引客戶，目前晶圓交期已縮短至1-2個月，看好DDI廠庫存調整將較具彈性，讓供應鏈更易於管控庫存，第4季庫存修正規模將較先前預估更大，並於明年第1季觸底。

晶圓代工廠 面板雙虎 法人

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