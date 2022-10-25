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升息時代受青睞 法人：美國優質債券穩中求勝

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導

今年市場環境相當特殊，升息循環、美債殖利率攀升，全球股市劇烈震盪，債券已經跌出黃金坑，加上美元強力升值，全球匯市兌換美元均下跌，也加重新興市場償債壓力。法人分析，展望後市，經濟景氣依舊有疑慮，信用評等較低的公司償債能力恐出現問題，如非投資等級債易受到景氣變化影響，一旦景氣變差，非投資等級債風險可能開始出現。

國泰美國優質債券基金經理人鄭易芸表示，在不確定性極高的投資環境中，短期內投資人可先避開非投資等級債、新興市場債券等高利差型債券。在濃厚的避險氛圍下，資金更適合停泊在投資等級債，可為資產提供下檔保護，並選擇安全且體質穩健的國家，如美國等成熟市場。但可以預見的是，市場波動加劇的情況短期恐無法改變，在債市投資難度相對較高的環境下，建議可藉由聚焦美國優質債券的基金來配置債市資產。

根據Bloomberg資料，截至10月20日，彭博美國投資等級公司債指數收益率已達6.13%，創下13年新高，且過去3年美國投資等級債違約率為零，交易價格也跌破14年新低，正迎來過去少見的大修正行情。根據Morgan Stanley資料顯示，今年債券平均價格跌破發行價100美元，近期已下跌到85美元附近，若無債券還本疑慮，價格最終將回到發行價，有機會賺取資本利得。

國泰美國優質債券基金由「美國康利」擔任海外顧問，是擁有110年歷史全球資產管理公司，且精通投資等級債市場研究，豐富的實戰經驗有助於提升基金投資表現。本基金聚焦在美國投資等級債，且必須取得兩家國際信評機構的投資等級評等才予以認定為「美國優質債券」，基金初期模擬配置其信用評等比重分別為AAA有5.6%、AA有12.00%、A有25.69%、BBB達51.03%，現金比例約5.68%。

鄭易芸分析，市場預期今年年底聯準會可能放緩升息腳步，10至11月將是布局美國優質投資等級債的好機會，若將投資時間拉長遠來看，根據Bloomberg資料，彭博美國投資等級公司債指數40年間（1982~2021年）平均每年報酬率達8.7%，歷經金融海嘯、油價崩跌、升息循環、中美貿易戰等重大利空事件後，該指數長期走勢向上，顯示美國投資等級債相當適合作為長期投資配置，有助於強化資產抵禦波動的能力。

美國 債券

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