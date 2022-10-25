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台股開盤下跌26點 台積電開盤下跌7元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股今(25)日開盤下跌26.69點，開盤指數12,830.29點；台積電（2330）開盤下跌7元，開盤價380元。聯合報系資料照
台股今(25)日開盤下跌26.69點，開盤指數12,830.29點；台積電（2330）開盤下跌7元，開盤價380元。聯合報系資料照

台股今(25)日開盤下跌26.69點，開盤指數12,830.29點；台積電（2330）開盤下跌7元，開盤價380元。

群益投顧說，台股指數收盤未能站穩3日線，短線技術面仍偏空。萬三點得而復失，新台幣疲弱不利多頭信心，可能持續震盪擴底。以盤面熱門交易股為主，沿短期均線低進高出，價差交易因應。

周一(24日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲417.06點、漲幅1.34%，那斯達克指數上漲0.86%，標準500指數上漲1.19%，費半指數上漲0.64%。

富邦期貨表示，周一S&P公布美國10月製造業PMI初值較前值52下滑至49.9，遜於預期51.0，兩年來首次跌破榮枯線，服務業PMI初值由前值49.3下滑至46.6，綜合PMI因此連續四個月萎縮，經濟數據的壞消息成為股市的好消息，市場對聯準會將放緩升息的預期再度升高，帶動美債殖利率自高點回落，激勵美股四大指數收高。

三大法人周一集中市場合計買超40.1億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超14億元，投信買超16億元，自營商(自行買賣)買超37.8億元，自營商(避險)買超0.3億元。

統一期貨說，外資周一期貨淨多單減少3,318口至8,447口，十大特定法人賣出2,883口。週選支撐與壓力區落在12,500至13,300點，P/C Ratio升至0.7，整體籌碼中性偏空看待。

台股 台積電

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