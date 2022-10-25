台股股東人數Top 10揭曉！「00878最勵志」專家：成長無減緩跡象

這幾年台股可說是進入了「大ETF時代」，投資ETF成為潮流，小資族、存股族都很喜歡，ETF總數量超過230檔，尤其是高股息系列最為熱門。

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，台股ETF目前存在「千億級三大天王」，元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）和國泰永續高股息（00878）。放眼持股人數排行榜Top 10，它們一樣佔有一席之地，更以高成長速度持續衝刺，相信在不久的將來就能看見挑戰2大百萬巨頭的景象。

以下為影音內容：

以股東的視角來說，「ETF三大天王」的粉絲是多如潮水，在台股排行榜上穩穩的佔有一席之地，這幾年更是火力全開，名次不斷向前衝刺，超車一大票老牌又知名的大企業，一起來看投資人數最多的Top 10：

前10名裡面目前有3檔ETF和7檔個股，ETF是大家都很熟悉的0056、00878、0050；其中00878最勵志，去年底時還不到30萬人，短短3個季度就爬到這名次（第7名），更可怕的是成長沒有減緩的跡象，0056和00878今年或許都有機會挑戰前5名，明、後年衝刺100萬股東人數的里程碑。

至於個股王者「護國神山」台積電（2330）成長幅度也是一個瘋狂，儘管今年股災半導體跌很慘，台積電的持有人數卻大漲，更勝00878，這一年以來網路上有個口號是這樣說「一起出錢從外資手上買回台積電」，排名第二的中鋼（2002），可說是雷打不動的傳家股，排第三名的晶圓二哥聯電（2303）也很有高的機率股東人數破百萬。

把3檔ETF和7檔個股的股東人數加起來，得到的數字會是驚人的834.9萬人，大概可以稱之它們為「國民愛股」，不管是長輩或年輕人都有可能持有。

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