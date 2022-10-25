10/25【早晨財經速解讀】英金融時報:台積電赴美設廠將失敗 ADR盤中暴跌6% 國泰金市值跌出前10 中概股ADR慘遭拋售

台指期夜盤呈現震盪走勢，由於美股漲跌互見，道瓊及標普500指數維持在平盤之上，那斯達克以及費城半導體指數則震盪翻黑，台積電（2330）ADR跌逾5%、聯電（2303）ADR跌幅也超過3.5%，導致台指期夜盤震盪翻黑，且跌勢擴大中。

在籌碼面，三大法人買超現貨40.18億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少4,716口至882口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少3,318口至8,447口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少2,883口至160口。

展望後市，法人指出，台股期現貨雖有技術性反彈，然而追價力道不足加上陸港股市暴跌，壓抑大盤表現，加上本周經濟數據待公布，且市場持續關注美國重磅科技股財報，持續牽動美股及台股表現。

美國股市周一連續兩個交易日上漲，絲毫未受中概股暴跌影響。從經濟數據疲軟的跡象來看，聯準會（Fed）旨在為經濟降溫，進而抑制高通膨的急進政策出現效果。

道瓊工業指數大漲417.06點，漲幅1.3%，至31,499.62點，觸及六周以來的最高收盤水準。標普500指數上漲44.59點，漲幅1.2%，至3,797.34點。那斯達克綜合指數上漲92.90點，漲幅0.9%，至10,952.61點，逆轉開盤的頹勢。

美國公債殖利率周一繼續走高。10年期公債殖利率從上周五的4.212%升至4.231%，觸及2008年6月以來的最高收盤水準。

壽險金控國泰金（2882）受淨值、防疫險風波衝擊，股價下跌，市值縮水剩4818億元，被擠到上市市值前十名之外。