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10/25【早晨財經速解讀】英金融時報:台積電赴美設廠將失敗 ADR盤中暴跌6% 國泰金市值跌出前10 中概股ADR慘遭拋售

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

台指期夜盤呈現震盪走勢，由於美股漲跌互見，道瓊及標普500指數維持在平盤之上，那斯達克以及費城半導體指數則震盪翻黑，台積電（2330）ADR跌逾5%、聯電（2303）ADR跌幅也超過3.5%，導致台指期夜盤震盪翻黑，且跌勢擴大中。

在籌碼面，三大法人買超現貨40.18億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少4,716口至882口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少3,318口至8,447口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少2,883口至160口。

展望後市，法人指出，台股期現貨雖有技術性反彈，然而追價力道不足加上陸港股市暴跌，壓抑大盤表現，加上本周經濟數據待公布，且市場持續關注美國重磅科技股財報，持續牽動美股及台股表現。

美國股市周一連續兩個交易日上漲，絲毫未受中概股暴跌影響。從經濟數據疲軟的跡象來看，聯準會（Fed）旨在為經濟降溫，進而抑制高通膨的急進政策出現效果。

道瓊工業指數大漲417.06點，漲幅1.3%，至31,499.62點，觸及六周以來的最高收盤水準。標普500指數上漲44.59點，漲幅1.2%，至3,797.34點。那斯達克綜合指數上漲92.90點，漲幅0.9%，至10,952.61點，逆轉開盤的頹勢。

美國公債殖利率周一繼續走高。10年期公債殖利率從上周五的4.212%升至4.231%，觸及2008年6月以來的最高收盤水準。

壽險金控國泰金（2882）受淨值、防疫險風波衝擊，股價下跌，市值縮水剩4818億元，被擠到上市市值前十名之外。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

2330台積電 台指期 美國公債 2882國泰金

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台股開盤下跌26點 台積電開盤下跌7元

台股今(25)日開盤下跌26.69點，開盤指數12,830.29點；台積電（2330）開盤下跌7元，開盤價380元。

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