股市9月大跌嚇跑散戶！這數字竟寫下歷年減幅第二大

台股9月大跌1,670點，受到驚嚇的散戶大舉潰逃。中央銀行今（24）日公布，證券劃撥存款餘額9月大減1,608億元，為近15年來最大，並僅次於2007年11月的1,757億元，為央行1991年2月統計以來、歷年第二大減幅。

央行今日公布9月金融情況，其中，散戶台股信心指標—證券劃撥存款餘額水位驟降。資料顯示，9月證券劃撥存款餘額3兆663億元，為三個月新低，單月大減1,608億元，為歷年第二大。

央行統計顯示，受到資金淨匯出影響，9月M1B及M2年增率分別下降為6.58%及6.83%，再度出現M1B年增率跌破M2年增率、對股市資金動能不利的「死亡交叉」訊號；累計今年前九月，M1B及M2平均年增率分別為8.93%及7.56%。

央行經研處副處長蔡惠美指出，外資9月淨匯出金額擴大至57.69億美元，單月賣超台股1,685億元，使國內資金水位下降。

對於9月證券劃撥存款大減，蔡惠美指出，主要是受到股價下跌影響，散戶態度轉趨觀望、短期內沒有要進場交易。證交所統計顯示，9月散戶成交占比下滑至56%，為2019年7月以來、近三年半新低。

央行提供資料顯示，9月月平均股價指數跌至14,344點，為近兩年新低，單月大跌774點，日平均成交值也下滑至1,864億元，同樣為近兩年低點，單月減少33億元。

央行統計顯示，M2年增率9月跌至6.83%，連五月下滑。其中，活期性存款年增率由6.93%下滑至4.89%，定存性存款年增率則是由6.51%增至7.98%。

蔡惠美指出，9月活存年增率下跌、定存年增率上漲，主要有幾項原因，包括企業暫繳營利事業所得稅，以及上市櫃企業去年獲利非常豐碩、發放較多的現金股利，民眾領到現金股利後轉存至定期儲蓄存款裡。另外，美元走強，部分民眾把活儲資金轉到外匯存款裡，以及台股下跌，9月股價指數與成交值均為下滑，使證券劃撥存款餘額大減。