台股暴跌散戶紛下車！9月證券劃撥存款餘額 創近3年多新低

中央銀行今公布9月金融情況，在台股走跌下，象徵「散戶風向球」信心指標的證券劃撥存款餘額，9月較前月大減1608億元，本國散戶已明顯轉趨觀望、比重已降至56%，創近3年多來新低，且隨美元走強，民眾轉抱美元資產，9月外匯存款餘額飆破8兆元，刷新歷年新高。

外資本金匯出由8月的54.54億美元，9月擴大為57.69億美元，匯出金額從1190億元擴大到1685億元，持續受外資匯出影響，9月M1B及M2月增率分別為負0.17%及0.6%，均較上月為低；9月年增率分別下降至6.58%、6.83%，M2年增率持續與M1B「死亡交叉」。

央行經研處副處長蔡惠美說明，由於股市下跌，M1B反映短期資金變動，年增率自然會呈現下降；而M2年增率上升，主因外匯存款、定儲、定存餘額增加，這部分與國際美元走強、經濟活動看法預期有關，因此M1B、M2一般會拆開來看，不會一起比較。她也說，M2年增率維持在6.83％，仍高於中長期的成長參考區間6.5%，我國目前資金環境仍充足。

反映股市散戶動向的證券劃撥存款部分，主因台股下跌影響，9月台股日平均成交值縮小，證券劃撥存款餘額也隨之降至3.66兆元、月減1608億元，減少金額僅次於2007年11月的1757億元。蔡惠美指出，從投資人類別來看，本國自然人成交值占比已下降到56%，創2019年7月以來、逾3年新低，代表散戶轉趨觀望，短期性進場交易行為下降。

相較下，受到美元走強激勵，9月外匯存款已衝高至8.37兆元、刷新歷史新高。蔡惠美表示，外匯存款很大部分是來自於進出口貿易的外匯淨收入，9月進出口雖同步放緩，但出超金額擴大、外匯淨收入有增加，加上美元強勢也使外匯存款餘額增加，加上部分企業預期美元持續升值而惜售美元，整體場市場持有美元存款的動機與行為都增加。