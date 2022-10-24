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創新板(TIB)合格投資人戶數突破10萬戶

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

截至9月底止，臺灣創新板(TIB)「合格投資人」戶數累計已突破10萬戶，較去年底活動開辦前的6.6萬戶成長逾50%，證交所推廣成果卓越顯著。

證交所表示，自今年1月1日起舉辦「推廣創新板合格投資人競賽獎勵活動」，獲得投資人及證券商熱烈響應。為進一步推廣創新板制度並提升「合格投資人」人數，自本年8月18日起至12月底止持續加碼舉辦創新板開戶推廣獎勵活動，截至9月底止，創新板「合格投資人」戶數累計已突破10萬戶。

目前「證券商推廣臺灣創新板合格投資人競賽獎勵活動」9月得獎名單已公布於證交所官網，證券商推動有成，包含日盛證券、兆豐證券及元富證券等多家證券商獲獎。該競賽獎勵活動係以證券經紀商營業據點(總、分公司)為參賽單位，競賽內容分為「證券經紀商努力不懈獎」、「證券經紀商奮發向上獎」、「證券經紀商主管領導有方獎」及「證券商營業員貢獻卓越獎」。為擴大鼓勵證券商參與，其中「證券經紀商努力不懈獎」及「證券經紀商主管領導有方獎」之獎項名額繼續在10月加碼，由原本的30名及10名，分別擴大為60名及30名。

證券商 證交所

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