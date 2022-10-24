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外資今年來狂賣台積電逾百萬張 但近期連五買晶圓二哥

經濟日報／ 記者楊伶雯／即時報導
聯電。圖／聯合報系資料照片
聯電。圖／聯合報系資料照片

台股今（24）日再戰萬三，可惜權王台積電（2330）仍未擺脫破底危機，終場收在387元，下跌2.5元，統計外資單日賣超台積電12,315張，連六賣，今年來更是賣超逾百萬張，居外資今年來賣超個股亞軍；不過，聯電（2303）收在39.4元，上漲0.35元，外資連五買，今年來外資累計賣超張數降至百萬張以內。

台股早盤以12,913.58點開高，一度拉升至13,027.84點，可惜衝關萬三仍是功虧一簣，終場收在12,856.98點，上漲37.78點，權王台積電開高走低，表現疲弱，拖累大盤漲勢收斂。

台積電今日以395元開出後一度拉升至397元，可是上漲攻勢乏力，終場收在今日最低的387元，下跌2.5元，跌幅0.64%；統計外資賣超12,315張，連六賣，今年來已遭外資賣超101萬2,674張，居外資今年來賣超個股第二大，僅次於新光金（2888）。

原本外資今年來賣超逾百萬張的個股還有聯電，且累計賣超張數比台積電還多，不過，外資今日續買超聯電4,606張，連五買，股價收紅，早盤開高回到40元關卡之上，盤中高點拉升至40.8元，一度收復季線，但終場收在39.4元，漲幅0.89%；今年來外資賣超聯電99萬6,169張，仍是今年來外資賣超第三大個股。

證券分析師黃漢成認為，台積電應可望呈現震盪整理格否，短線低點有撐，但若反彈也僅是小幅反彈，在外資賣超持續，未大量回頭買超下，僅是止穩無法大幅反彈，但台積電止穩有利台股大盤止穩，同時有助中小型成長股的表現。

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