港股暴跌影響 台股小漲37點收12,856點

台股在美股反彈、陸港股下跌影響下，今（24）日雖有技術性反彈，但加權指數越走越低，盤中萬三關卡得而復失，由航運、傳產族群扮演撐盤要角，加權指數終場共上漲37.78點，收12,856.98點，成交量1,775.01億元。

第一金投顧董事長陳奕光表示，台股今日開高走低，主要受台積電（2330）表現拖累，不過，扣除台積電表現，今日集中市場表現不錯，上漲公司數量達600多家，建議投資人本周持續關注台積電股價表現再進行操作。

台積電今日表現仍然疲弱不振，終場股價下跌2.5元，收387元，跌幅落在0.6%左右；聯發科（2454），力積電今日表現在科技權值股中相對強勢，終場漲幅落在2～3%，股價雙雙站上短期均線；此外還有聯電（2303），旺宏（2337），和碩（4938）等股上漲1%左右。

ABF載板三雄今日也交出亮眼表現，以南電（8046）漲勢最為剽悍，終場強勢收漲超過6%，股價最高攻上近月高點212元，欣興（3037）則以5%漲幅排第二，盤中最高價也達近月高點127.5元，景碩（3189）雖居末位，但終場漲幅也有3%。

航運族群受惠北美航線運價指數跌勢收斂，加上散裝貨運入冬後需求有望增加，今日表現亮眼，其中，裕民（2606）強勢表態，終場收下半根漲停板，慧洋-KY（2637）以4%漲幅居次，貨櫃三雄長榮（2603），陽明（2609），萬海（2615）漲幅落在1～3%；航空雙雄華航（2610），長榮航（2618）分別收漲3%和近2%。

傳產的鋼鐵工業族群中，第一銅（2009）受惠銅價看漲，今日表現剽悍，開盤即亮燈漲停並維持至終場，而世紀鋼（9958）則以5%漲幅居次，此外還有美亞（2020），官田鋼（2017），新鋼（2032）等股，終場漲幅落在2%左右。