台股反彈一度收復萬三 航海王、鋼鐵人回溫領漲

受到美股上周五收紅激勵，台股今（24）日迎來反彈，大盤一度收復萬三大關，不過漲點有逐漸收斂之勢，盤中最低點仍在萬三之下，落在12,877.61點，盤面上由航運族群強勢領漲，傳產族群也有個股相繼表態。

群益投顧表示，目前有禁空令、美股走揚助台股短線反彈，預估台股量縮震盪，指數區間落在12,700～13,100點。建議投資人，聚焦法人集中買超、股價領先打底的個股，採低接區間操作。

台積電（2330）表現持續疲弱，盤中股價下跌1元左右，跌幅落在0.3%附近；聯發科（2454），力積電則表現強勢，盤中漲幅落在4%左右，聯發科股價更一口氣站上5日線、10日線和月線；此外還有聯電（2303），旺宏（2337），和碩（4938）等股，盤中上漲1%左右。

航運族群中，裕民（2606）今日表現剽悍，盤中股價漲達半根漲停板，站上5日線與10日線；慧洋-KY（2637），四維航（5608），中航（2612）也齊揚4%，貨櫃三雄長榮（2603），陽明（2609），萬海（2615）紛紛上漲2～4%左右，航空雙雄也在盤中上漲2～3%。

傳產部分，鋼鐵族群表現強勢，第一銅（2009）盤中亮燈漲停，股價來到近月高點23.65元，並站上月線；世紀鋼（9958）緊追在後，盤中漲幅將近6%；此外還有佳大（2033），燁興（2007），新鋼（2032）等股，盤中上漲3～4%。

水泥工業的東泥（1110）漲達半根漲停板，信大（1109）盤中上漲近4%；紡織纖維的南染（1410）盤中漲幅近7%，大統新創（1470），利勤（4426），三陽實業等股上漲3～4%；電機機械的寶一（8222）漲超過5%，上銀（2049），中砂（1560）居次，盤中漲幅落在4%左右。

電器電纜產業中，華榮（1608）亮燈漲停，合機（1618）以漲幅7%緊追在後，另外還有宏泰（1612），大亞（1609）等股上漲4～5%；化工族群也有中華化（1727），勝一（1773）上漲超過3%；生技醫療部分，羅麗芬-KY（6666）盤中上漲超過7%，寶齡富錦（1760）也上漲3%左右。