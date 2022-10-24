美國REITs規模獨霸全球 獲利上修、買點浮現

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，美國是全球第一大REITs市場，規模達到1.2兆美元，占全球REITs市場的63%，以數量而言，美國約有200檔REITs上市，流動性極佳且產業最多元，是投資REITs最好的選項；在基本面表現上，美國REITs 2022年獲利成長率已上修至 13.6%，預估2023年獲利成長率亦可達8% 在歷史平均之上；就評價面來看，受到連續鷹派升息衝擊，美國REITs 8月來已大幅修正2成，已嚴重超跌，估計10月中開始公布財報後，股市波動將止穩上攻，建議逢低分批佈局，以迎接明年多頭行情。

李文孝指出，美國經濟仍為世界主要國家中最堅強的，強勢美元將支撐美國購買力並抵免高通膨，經過2-3季庫存調整後，經濟成長將再起。另對市場影響最大的通膨與升息問題，雖然能源及大宗商品價格六月後開始下跌，但因服務性價格持續高居不下，通膨或許會處在高位一段時間，Fed降息時間將延後。不過，目前預期聯準會的升息終點已落在較高位置(4.5%-5.0%)，因此隨著波動緩慢下降，股市越至年底震盪向上機率越高，因此，今年第四季是最佳的逢低布局時機。

李文孝表示，第二季多數美國REITs產業租金收取與承租狀況非常樂觀，有超過七成公司獲利優於市場預期，僅8%低於市場預期，並有68%公司上修全年獲利展望，2022年REITs獲利預估持續上修至13.6%。看好的產業包括：一、工業物流仍是長週期高成長產業：儘管工業物流前景有雜音，但在長期趨勢推動下(如電商與第三方物流)，未來的需求依然熱絡，線上消費滲透率將由目前22%每年增加1-2%；二、5G基地台長期發展佳：當規模經濟提高，通訊電塔產業是資本投報率較高的事業，ROI可從5%提高至25%；三、資料中心新租賃史上第二佳：五大資料中心市場空置率同步下滑，較第一季平均下滑0.7%至歷史低點3.4%，有助未來租金調升。