不到400元的台積電 小股東搶著要

受國際情勢影響，台積電（2330）頻頻破底，不過股東人數卻持續創新高，最新統計達147萬9028人，不到1張的小股東高達89萬5,561人。受美股前個交易日大漲激勵，台積電今天股價止跌回升，早盤最高397.5元，上揚8元，挑戰400元關卡。

上周外資連五日賣超台積電5萬4,549張，投信終結連二日賣超轉為買超158張，自營商連六日買超1萬684張；上週台積電股價下跌22.5元，最低觸及389.5元。

不到400元的台積電，吸引投資人進場。據台灣集中保管結算所統計，至10月21日台積電股東人數達147萬9,028人，較10月14日的147萬486人增加8,542人，再創新高。

其中不到1張小股東人數從89萬2,066人，增加到89萬5,561人，增加3,495人；1到5張股東從47萬7,147人上升到48萬1,411人，增加4,264人。

台積電美國存託憑證（ADR）上漲0.17美元，漲幅0.27%，收在63.75美元。台積電今天股價同步回升，早盤最高397.5元，上揚8元，市值增加至10.3兆元；最低則上漲0.5元，價位在390元。