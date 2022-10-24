升息循環投資聚焦美國優質債券 經濟體質穩、信評佳、收益亮眼
市場震盪，投資就不應該過度追求風險，反而應該找尋波動度較低的資產類別，債券會相對適合現在的投資環境，資產納入債券有機會變得更加穩健。法人說，由於市面上的債券種類繁多，投資時要依照目前景氣情況挑選債券種類，在震盪行情下，應聚焦優質經濟體、信用評等佳的投資等級債券。
今年從2月底爆發俄烏戰爭開始，油價上漲導致全球物價全面飆升，美國的CPI(消費者物價指數)甚至在6月達到9%，創下40年來新高。美國聯準會為壓抑居高不下的通膨，從今年3月開始升息，直到9月已經累積升息12碼，且升息步伐仍未見停歇，市場普遍預期今年可能還有5到6碼的升息空間。戰爭帶來通膨，而通膨又促使聯準會加速升息，種種因子交互疊加影響下，引發市場的動盪與恐慌，今年以來恐慌指數VIX已經好幾次飆破30。
國泰美國優質債券基金經理人鄭易芸表示，由於聯準會想利用快速升息的手段來強力壓下通膨，可能影響經濟成長，未來景氣的不確定性極高，故投資債券的地區最好要挑選本質優、經濟規模大以及具領導地位的國家，如全球最大經濟體──美國。此外，投資公司債也要以信用評等較高的投資等級債券為主，不僅體質較好，違約率也接近零。根據Bloomberg資料，截至10月19日，美國投資等級債券相關指數──彭博美國投資等級公司債指數其收益率已達6.05%，創下13年新高。
觀察國泰美國優質債券基金模擬配置，投資組合前五大債券發行公司分別為：美國政府公債、美國銀行、摩根大通、高盛、通用汽車，皆是美國優質大型企業，具有進入門檻高、需求穩定、長期成長等特性。以美國政府公債為例，市場普遍將其視為安全的資金避風港；而美國銀行、摩根大通、高盛等大型金融機構是受到監管的特許行業，其長期信用體質穩健，受到多數國際大型基金肯定，納入核心長期配置的標的。
鄭易芸補充，升息循環有利於金融業，主因過去長期低利環境壓抑金融業獲利，如今全球實質利率走向正常化，以存放款利差為核心業務的金融產業因而受惠，同時美國各大銀行在2022年6月底全數通過聯準會壓力測試，有足夠資本應付經濟惡化衝擊。在目前通膨高漲、強勢升息的環境下，美國優質債券收益率相當迷人，有望吸引長期投資買盤進駐，投資價值浮現，未來除了有機會賺取固定債息，一旦長短期利率不再倒掛，美國投資等級公司債有機會重新站上票面，還有賺取資本利得的空間。
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