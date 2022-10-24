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富邦期貨：台股短線跌幅乖離過大 有機會跌深反彈

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

聯準會傳聲筒之稱的華爾街日報記者NickTimiraos上周五釋出訊息，聯準會預計將在11月會議上升息3碼，但對於12月會議是否縮小升息幅度有所爭議，這消息帶動市場預期聯準會升息步伐將有所放緩，FedWatch預估今年12月升息3碼的機率大幅下滑，升息2碼的機率回升突破50%，美債殖利率聞訊拉回，激勵美股全面大漲。

即使市場預期聯準會升息不乏有所放緩，不過，央行持續升息的政策基調不變，美元指數仍可能保持強勢，新台幣站上32元關卡，台股持續面臨資金外流壓力，加上美國鎖中禁令升級，大廠持續縮減資本支出，庫存滿手惡夢至少至2023年中，台股短線因跌幅乖離過大，有機會出現跌深反彈，但市場利空未止，預期反彈空間恐受限。

散戶小台籌碼分析
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