10/24【早晨財經速解讀】0056成分股擴增50檔 國泰金現增股價重跌 資產重分類成無底洞?美股大反彈 年底有望反攻?

元大高股息（0056）所追蹤標的指數「富時臺灣證券交易所臺灣高股息指數」（簡稱臺灣高股息指數），預計自今年12月16日收盤後，標的指數成分股檔數將由30檔增加至50檔。

元大投信指出，目前臺灣證券交易所委託臺灣指數公司維護臺灣高股息指數，按其最新預告臺灣高股息指數除增加成分股檔數外，其餘篩選規則均無調整，ETF為被動追蹤標的指數，因此在臺灣高股息指數成分股變動正式生效後，0056將依據最新成分股名單進行調整。

國泰金（2882）20日董事會通過啟動現金增資計畫，以每股26元至40元，發行總數上限15億股，預計募資區間為390億至600億元，公司暫定募資金額為450億元，主要目的是注資旗下兩家子公司，包含國泰產險100億及國泰人壽350億元。

國泰金先前已宣布15億股現增計畫，董事會敲定價格，發行價格每股暫定26元至40元，實際發行價格將待申報生效後，授權董事長訂定。

聯準會（Fed）11月初再次大幅升息幾乎已成定局，但有報導說Fed官員可能將在下月的會議上就12月是否縮小升息幅度進行辯論，引發美債殖利率和美元轉跌，美股大漲。