快訊

限空令發威！台股早盤漲逾200點收復萬三 台積開盤價395元漲5.5元

天候惡劣…大韓航空班機降落宿霧機場衝出跑道 機體大面積損壞

習近平全面掌權關鍵團隊確立 習家軍「3特點」第一要求是這項

聽新聞
test
0:00 / 0:00

10/24【早晨財經速解讀】0056成分股擴增50檔 國泰金現增股價重跌 資產重分類成無底洞?美股大反彈 年底有望反攻?

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

元大高股息（0056）所追蹤標的指數「富時臺灣證券交易所臺灣高股息指數」（簡稱臺灣高股息指數），預計自今年12月16日收盤後，標的指數成分股檔數將由30檔增加至50檔。

元大投信指出，目前臺灣證券交易所委託臺灣指數公司維護臺灣高股息指數，按其最新預告臺灣高股息指數除增加成分股檔數外，其餘篩選規則均無調整，ETF為被動追蹤標的指數，因此在臺灣高股息指數成分股變動正式生效後，0056將依據最新成分股名單進行調整。

國泰金（2882）20日董事會通過啟動現金增資計畫，以每股26元至40元，發行總數上限15億股，預計募資區間為390億至600億元，公司暫定募資金額為450億元，主要目的是注資旗下兩家子公司，包含國泰產險100億及國泰人壽350億元。

國泰金先前已宣布15億股現增計畫，董事會敲定價格，發行價格每股暫定26元至40元，實際發行價格將待申報生效後，授權董事長訂定。

聯準會（Fed）11月初再次大幅升息幾乎已成定局，但有報導說Fed官員可能將在下月的會議上就12月是否縮小升息幅度進行辯論，引發美債殖利率和美元轉跌，美股大漲。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

0056元大高股息 升息 美股 2882國泰金

延伸閱讀

當交屋潮榮景退去 銀行正面臨「蠟燭三頭燒」

為何成功人士每天都穿一樣的衣服？ 她曝「5個理由與好處」

1千萬退休金全壓0056不玩價差只領股息？ 網：成本18元以下穩賺不賠

這檔ETF績效勝0050…配息大方還連動大盤 專家：低調的強者！

相關新聞

限空令發威！台股早盤漲逾200點收復萬三 台積開盤價395元漲5.5元

金管會祭出限空令及美股上周五(21日)收盤大漲，台股今(24)日開盤上漲94.38點，開盤指數12,913.58點，...

10/24【早晨財經速解讀】0056成分股擴增50檔 國泰金現增股價重跌 資產重分類成無底洞?美股大反彈 年底有望反攻?

元大高股息（0056）所追蹤標的指數「富時臺灣證券交易所臺灣高股息指數」（簡稱臺灣高股息指數），預計自今年12月16日收盤後，標的指數成分股檔數將由30檔增加至50檔。

台股選舉行情 有影

九合一大選將進入倒數30天的決戰時刻，市場專家認為，隨上市櫃公司陸續公布財報，第3季與前三季獲利有機會創同期新高，台股在...

野村：半導體股 明年上半年止穩

近來半導體產業遭逢去庫存逆風，衝擊股價表現弱勢，市場焦點都在猜測到底何時景氣與股價可望落底。對此，外資野村證券指出，由於...

外資狂賣提款近1.4兆 年底有望「回心轉意」？法人這樣看

台股在美國聯準會（Fed）11月持續擴大升息、新台幣走貶、及10月來法人持續賣超下，外資今年在集中市場提款金額突破1.3...

車用概念 投資價值浮現

歐美車市市況波動，惟大陸車市受惠政策支持，銷售相對強勁，法人認為，台廠如胡連（6279）、英利-KY、時碩工業、敬鵬等車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。