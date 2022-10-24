聽新聞
test
0:00 / 0:00
10/24【早晨財經速解讀】0056成分股擴增50檔 國泰金現增股價重跌 資產重分類成無底洞?美股大反彈 年底有望反攻?
元大高股息（0056）所追蹤標的指數「富時臺灣證券交易所臺灣高股息指數」（簡稱臺灣高股息指數），預計自今年12月16日收盤後，標的指數成分股檔數將由30檔增加至50檔。
元大投信指出，目前臺灣證券交易所委託臺灣指數公司維護臺灣高股息指數，按其最新預告臺灣高股息指數除增加成分股檔數外，其餘篩選規則均無調整，ETF為被動追蹤標的指數，因此在臺灣高股息指數成分股變動正式生效後，0056將依據最新成分股名單進行調整。
國泰金（2882）20日董事會通過啟動現金增資計畫，以每股26元至40元，發行總數上限15億股，預計募資區間為390億至600億元，公司暫定募資金額為450億元，主要目的是注資旗下兩家子公司，包含國泰產險100億及國泰人壽350億元。
國泰金先前已宣布15億股現增計畫，董事會敲定價格，發行價格每股暫定26元至40元，實際發行價格將待申報生效後，授權董事長訂定。
聯準會（Fed）11月初再次大幅升息幾乎已成定局，但有報導說Fed官員可能將在下月的會議上就12月是否縮小升息幅度進行辯論，引發美債殖利率和美元轉跌，美股大漲。
游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。
免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言