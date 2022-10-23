台股利空測試 專家：政府基金盯住12682點關卡

市場利空未消化，台股只能等待利空測試。投顧分析師認為，本周台股投資仍要「暫時觀望，不預設低點」，指數需留意12682點為1990年2月12日所達的高點位置，此後一路崩跌，直至2020年7月30日才突破，「心理意義重大」，預期政府基金將力守此一防線。

上周美股因財報表現優異，指數多有反彈，而台股則因美國擴大對中國半導體的出口管制，台積電及IP族群股價持續下探，外資賣壓頗重，上周大盤指數再跌308點，收盤指數12819.20點，跌幅2.35％，盤中也致12689.91點。

永豐投顧指出，10月下旬起美國科技股財報登場，PC庫存消化情況為觀察重點，英特爾、超微及蘋果財報為觀察重點，先前英特爾及超微已透露PC庫存水位仍高，恐將消化至2023年，此次財報將再度測試市場對利空的承受度。

至於台股部分，10月28日聯發科、瑞昱、世界及譜瑞等重量級公司將公布第三季季報及後續展望，分別透露手機、網通、成熟晶圓製程、高端PC及高速傳輸庫存消化情況及後續展望。

此外，市場持續聚焦美國升息，11月升息3碼幾乎底定，但9月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議訂的目標利率中位數為4.5％至4.75％，在美國通膨並未顯著降溫情況下，聯準會可能調高目標利率，國際股市將再度承壓，且目前暫時看不到升息的頂端。預期美股在利空波動下，外資持續買超台股行為將持續進行。

永豐建議，本周可「暫時觀望，不預設低點」，美元利率及債市殖利率高掛，對股市造成壓力，而地緣政治及產業尚未出現轉折，在此情況，台股只能等待利空測試。在指數預估部分，預估在12682點將是心理意義重大，預期政府基金將力守此一防線，預估本週指數空間12650至13200點。

針對近期步入美國財報公布季節，安聯投信台股團隊表示，觀察近期美股財報季表現，正反都有，表現好的主要是如受惠第二季封城後的遞延效應，所以反映在第三報財報。不過現在市場著眼的是第四季跟明年業績。目前來看台灣企業已進入獲利下修循環階段。

安聯團隊認為，企業獲利趨勢處於下修階段，預期年增率低點將落在明年第一季，考量總體經濟面的逆風，現階段仍需審慎看待後市，但具有穩定現金流及強勁基本面的個股可望表現相對穩定，可留意股價落後、評價相對便宜、價值及長期趨勢浮現的受惠股，另外抗景氣循環、疫後受惠股也可留意。