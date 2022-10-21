台股上市股票總市值直直落 下周面臨40兆元保衛戰

台股集中市場加權指數本周下跌308.92點，跌幅2.35%，上市股票總市值降至達40.07兆元，下周恐將面臨40兆元保衛戰。法人表示，美國聯準會將於11月再度升息，近期聯準會官員談話持續牽動市場情緒，投資人操作不易，以長線角度審慎操作為宜。

根據臺灣證券交易所統計，21日發行量加權股價指數收盤為12,819.20點，較上周14日的13,128.12點下跌308.92點，跌幅約為2.35%，台灣50指數收盤為9,648.34點，較上周的9,927.76點下跌279.42點，跌幅約為2.81%，寶島股價指數收盤為14,640.85點，較上周的15,009.69點下跌368.84點，跌幅約為2.46%。產業別指數方面，漲幅以玻璃陶瓷類指數上漲4.28%為最大，跌幅以觀光類指數下跌5.74%為最大，未含金融類指數下跌290.71點，跌幅約為2.58%，未含電子類指數下跌142.41點，跌幅約為0.91%，未含金融電子類指數下跌130.10點，跌幅約為0.99%。

本周集中交易市場總成交金額為9,986.16億元，全體上市股票成交金額為9,187.37億元，股票成交量周轉率為1.88%，各產業成交金額前三名，分別是第一名半導體類3,274.56億元，占全體上市股票交易金額35.64%，第二名是電子零組件類1,075.86億元，占全體上市股票交易金額11.71%，第三名是航運類812.69億元，占全體上市股票交易金額8.85%；成交量周轉率前三名，第一名是資訊服務類6.04%，第二名是航運類5.02%，第三名是光電類4.46%，累計今年年初開盤迄今共196個交易日，集中市場總成交金額為49兆900.64億元，市場日平均成交金額為2,504.60億元，股票成交量周轉率為92.00%，股票日平均成交量周轉率為0.47%。10月21日全體上市公司市場總值為40兆694.70億元，較上周14日市值41兆287.44億元，減少9,592.74億元，減幅約為2.34%。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，在目前台股已經從歷史高點18,619回檔超過5,000點，成交值也從單日最高7828億，日均4000億元，萎縮至2000億元不到，投資氛圍也從上看2萬點，變成有破底的可能，都凸顯出非常大的反差，目前台股估值低，此時適合進場撿便宜。此外，台股自金融海嘯以來每年第四季的表現亮麗，平均有4.2%的漲幅，加上台股無論現金股利率或配發率均在全球之冠，同時長期而言累積報酬率也名列前茅，後市不看淡，儘管台股走勢偏弱，但對存股族而言，反而是利多，目前正是逢低分批布局的好時點。

永豐優息存股ETF（00907）基金經理人張怡琳指出，台灣領先指標是台股表現的重要風向球，觀察2003年迄今，台灣領先指標六個月均值曾7次跌破100，每逢跌破一年後，台股正報酬機率高達100%，平均漲幅更有21%之多。台灣領先指標六個月均值目前再度滑落至100以下、來到98.87，代表台股進場甜蜜點降臨，投資人不妨伺機把握。