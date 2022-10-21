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全體證券商9月稅後淨利8.97億元 月減83.9%

經濟日報／ 記者蔡靜紋／即時報導

臺灣證券交易所統計，9月全體證券商稅後淨利8.97億元，較上月衰退46.83億元、約83.92%；累計1至9月稅後淨利301.32億元，較去年同期衰退523.11億元、約63.45%。

券商9月獲利出現衰退有三大原因，一是9月大盤總成交值約4.201兆元，較上月減少9.48%，以致證券商經紀手續費收入較上月減少；其二，9月自營出售證券損失及證券評價損失較多，使證券商自營業務呈現淨損失，且較上月衰退17.81億元、約102.59%；第三，9月承銷證券評價損失較多，使證券商承銷業務呈現淨損失，且較上月衰退11.84億元、約132.29%。

進一步來看，累計今年來證券商經紀手續費收入因大盤總成交值衰退而較去年同期減少37.41%；另今年截至9月，加權股價指數為下跌趨勢，證券商自營業務呈現淨損失，且較去年同期衰退234.53億元、約105.62%；承銷業務淨利益亦較去年同期衰退13.88億元、約35.31%，全體證券商稅後淨利301.32億元，較去年同期衰退523.11億元、約63.45%。

證券商 股價指數

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