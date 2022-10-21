限空令再擴大！收盤跌幅逾3.5% 次日限制平盤下放空

眼看台股守不住「萬3」大關，金管會今再擴大限空令，宣布當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價放空，即日起上路。

金管會表示，投資人融券賣出或向證券交易所借券系統、證券商或證券金融事業借券賣出上市(櫃)股票及臺灣存託憑證，於該有價證券當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價融券及借券賣出，惟次一交易日之收盤價跌幅仍達3.5%以上，則持續進行價格限制措施。但證券商及期貨商因辦理業務之買賣報價或避險需求所為之融券及借券賣出，不在此限。

但上述限制不得以低於前一交易日收盤價融券及借券賣出之交易日，投資人從事有價證券當日沖銷交易，現券賣出後未完成反向交易，其賣出價格低於前一交易日收盤價者，不得變更交易類別為融券賣出或借券賣出。

另金管會表示，請證券商多提醒投資人注意相關交易風險，金管會也將持續密切關注國內外金融情勢及證券交易市場動向，適時審慎評估及進行應變。