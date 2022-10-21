外資連五賣 本周逆勢買超這四檔傳產股

台股今（21）日收12,819.2點，下跌126.9點，本周指數下跌308.92點，周跌幅2.35%，外資本周天天賣超，合計賣超438.53億元，持續從台股提款，不過，在逆勢獲得外資買盤鍾愛的前十大個股中，有4檔傳產股進榜，包括航空股及塑膠、鋼鐵龍頭股，不過本周外資買超冠亞軍則是群創（3481）及聯電（2303）。

台股今日開低走低，台積電（2330）尾盤再下殺收在當日最低價，加重大盤跌勢，終場收12,819.2點，跌幅0.98%，三大法人合計賣超66.07億元，包括外資賣超62.34億元，投信買超9.06億元，自營商賣超（合計）12.79億元；外資本周持續賣超，已連五賣。

統計外資本周買超前十大個股依序是群創、聯電、長榮航（2618）、臺企銀（2834）、華航（2610）、永豐金（2890）、日月光投控（3711）、第一金（2892）、台塑（1301）、中鋼（2002）等，電子股及金融股各有3檔，傳產股則占4檔，其中，航空雙雄全是外資本周買超標的，另外，外資本周買超前十大中還有台塑及中鋼，本周獲外資買超都超過1萬張。

外資連五賣，提款的前十大個股則依序是台積電、鴻海（2317）、玉山金（2884）、國泰金（2882）、台泥（1101）、開發金（2883）、欣興（3037）、仁寶（2324）、遠東銀（2845）、華新（1605）等；台積電高居外資本周賣超冠軍，合計遭外資賣超54,549張，今日收在389.5元，下跌8元，跌幅2.01 %，市值10兆998億元。

外資本周對晶圓代工雙雄買賣超不同調，相較於台積電遭大賣，聯電本周則是獲得外資買超42,970張，居外資周買超個股亞軍，今日股價則是收在39.05元，下跌0.45元，跌幅1.13%。