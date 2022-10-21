國巨收購案違反重訊規定 遭證交所處罰10萬元

臺灣證券交易所今（21）日對被動元件大廠國巨（2327）近日併購案違反重大訊息規定，處以10萬元違約金。

證交所表示，國巨今年8月30日董事會決議透過100％持股之新加坡子公司以現金收購德國賀利氏高階溫度感測器事業部案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第20款情事，惟國巨公司延遲將相關訊息輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反前述處理程序之規定，故證交所處以違約金10萬元，並函知國巨公司日後應確實依規定辦理。

國巨是10月11日才宣布，將以現金7940萬歐元（約當新台幣24.8億元），收購賀利氏工業集團高階溫度感測器事業部（Heraeus Nexensos GmbH），鎖定汽車和工業應用。

國巨當時新聞稿指出，此次交易已獲雙方董事會決議通過，在雙方各項準備作業完成及得到主管機關核准後，預計將於明年上半年間完成，相關收購落實國巨集團聚焦高階利基型領域的營運策略，進一步拓展高度設計產品組合。

國巨董事長陳泰銘透過新聞稿表示，溫度感測器讓現有國巨與TOKIN的感測器產品組合更具完整性，賀利氏溫度感測器事業部擁有一系列與國巨集團高度互補的產品和客戶，尤其是在汽車和工業領域，會是未來高度成長的關鍵驅動力。

國巨指出，賀利氏溫度感測器事業部在高階白金薄膜溫度感測器領域具有地位，專注高階工業和汽車領域已超過百年歷史，在德國和馬來西亞共擁有2座生產製造基地，員工總數約480人。

截至去年，賀利氏溫度感測器事業部有60%營收來自北美洲及歐洲等高階市場，100%的營收來自工業和汽車客戶，去年度營收7846萬歐元（約合新台幣24.5億元）。賀利氏溫度感測器事業部提供多樣白金薄膜溫度感測元件，包括導線感測器、表面貼焊元件（SMD）感測器及印刷電路板感測器等。