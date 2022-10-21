逾80萬0056受益人注意 12月成分股從30檔增為50檔

有國民ETF之稱的元大高股息(0056)ETF，所追蹤標的指數「台灣高股息指數」，預計自今年12月16日收盤後，標的指數成分股檔數將由30檔增加至50檔。元大投信表示，ETF為被動追蹤標的指數，因此在台灣高股息指數成分股變動正式生效後，0056將依據最新成分股名單進行調整。

0056於2007年發行，為台灣第一檔高股息ETF。據元大投信統計，今年除息前規模達1600億元，最新受益人數至10月14日達81.5萬，皆為高股息ETF中第一。

0056追蹤的「台灣高股息指數」目前是挑選上市市值前150大個股中，預測未來一年現金股息殖利率最高的前30名。此指數是由證交所與富時(FTSE)所合編，為維持台灣高股息指數的代表性，將於今年12月審核台灣高股息指數成分股時，由30檔增加至50檔。

在2007年台灣高股息指數發布時，30檔成分股占台股上市市值前150大個股比重為26.0%，至2022年8月底，此比重降至13.7%，根據指數回測，若將成分股增加至50檔，可將比重再度提升至25.6%。

元大投信說明，這次調整主要反映長期以來台灣指標企業的配息能力持續成長，以近10年為例，在2012年6月時，台股上市市值前150大個股的平均現金股息殖利率為3.5%，其中6%以上僅19檔，而至2022年6月，台股上市市值前150大個股的平均現金股息殖利率已來到5.2%，其中6%以上達47檔，成分股檔數增加，將讓0056的代表性更向上提升。

0056歷經過多次市場多空考驗，除2008、2010這兩年的配息是累積至次年度發放外，2011年至2022年已連續12年配息，將挑戰連續12年填息紀錄。這次成分股檔數增加，也顯示ETF相對個股除具有定期依指數編製調整，汰弱留強的特性外，也能在成份股篩選規則上跟隨時代調整，投資人對0056可以抱持信心，適合作為長期存股領息投資標的。

元大投信也表示，投資人可視這次調整為與時俱進的優化，在台股企業配息能力的成長下，0056成分股檔數增加不會改變既有的高股息特色，且同時能降低單一個股的影響性，並增加涵蓋產業數。依2022年6月指數成分股調整數據，若納入50檔成分股，相較於30檔成分股可使個股平均權重自3.3%降至2.0%，涵蓋產業數從9個增加至15個，在預估殖利率未有顯著變化的前提下，更加分散風險並降低預期波動度。

元大投信也提醒，投資人選擇高股息ETF時，要留意配息率是否與追蹤指數息率差異太大，參加配息時也要留意基金配息率不代表報酬率，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值變動。