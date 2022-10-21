台股量縮積弱不振、跌126點收12,819點 台積電收跌8元

台幣續貶、台股今（21）日也無力反彈，盤面上，科技權值股持續表現疲弱，成為壓盤重點，僅個股相繼表態，支撐大盤表現。加權指數終場下跌126.9點，收12,819.2點，成交量1,566.44億元。

第一金投顧董事長陳奕光表示，台股今日量縮價跌、表現弱勢，不過籌碼面已經相對乾淨，加上目前股市已經超跌，正在醞釀短線反彈機會，預期下周隨時都有望回溫反彈。

台積電（2330）終場下跌8元，收今日最低價389.5元，跌幅落在2%；力積電（6770）跌勢相對較重，終場下跌2%以上；鴻海（2317）、台達電（2308）、和碩（4938）等股則紛紛收在平盤之上，漲幅落在1%以內。

半導體產業的統懋（2434）上漲3%較為強勢；電腦周邊的倫飛（2364）、光寶科（2301）、勤誠（8210）則上漲2～4%；光電的晶彩科（3535）、乙盛-KY（5243）分別上漲近5%與2%；電子零組件部分則有康控-KY（4943）亮燈漲停，興勤（2428）、鎰勝（6115）上漲3～4%。

金融族群中，臺企銀（2834）午後漲勢收斂，終場收在2.9%；群益期，中再保（2851）、元大金（2885）等股也收漲在2%左右，第一金，兆豐金（2886）、華南金（2880）則收漲約1%。

傳產族群部分，食品工業的泰山（1218）、大飲（1213）雙雙收漲2%；紡織纖維的大統新創（1470）收漲約4%；電器電纜的合機（1618）收下半根漲停板，華新（1605）則收在3%附近；化工的興農（1712）強勢收漲近6%，東鹼（1708）漲幅則約2%；鋼鐵的第一銅（2009）今日漲近5%，世紀鋼（9958）漲2%。