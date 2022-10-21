快訊

護盤台積電打水漂？昨天最後一盤搶進買盤現賠4,767萬

30多歲男「頭暈痠痛」快篩陽 用抗病毒藥物6天後家中亡

本土+3萬7196 境外+69 死亡+78 仍在高原期但往好方向走

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股量縮積弱不振、跌126點收12,819點 台積電收跌8元

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
加權指數終場下跌126.9點，收12,819.2點，成交量1,566.44億元。本報資料照片
加權指數終場下跌126.9點，收12,819.2點，成交量1,566.44億元。本報資料照片

台幣續貶、台股今（21）日也無力反彈，盤面上，科技權值股持續表現疲弱，成為壓盤重點，僅個股相繼表態，支撐大盤表現。加權指數終場下跌126.9點，收12,819.2點，成交量1,566.44億元。

第一金投顧董事長陳奕光表示，台股今日量縮價跌、表現弱勢，不過籌碼面已經相對乾淨，加上目前股市已經超跌，正在醞釀短線反彈機會，預期下周隨時都有望回溫反彈。

台積電（2330）終場下跌8元，收今日最低價389.5元，跌幅落在2%；力積電（6770）跌勢相對較重，終場下跌2%以上；鴻海（2317）、台達電（2308）、和碩（4938）等股則紛紛收在平盤之上，漲幅落在1%以內。

半導體產業的統懋（2434）上漲3%較為強勢；電腦周邊的倫飛（2364）、光寶科（2301）、勤誠（8210）則上漲2～4%；光電的晶彩科（3535）、乙盛-KY（5243）分別上漲近5%與2%；電子零組件部分則有康控-KY（4943）亮燈漲停，興勤（2428）、鎰勝（6115）上漲3～4%。

金融族群中，臺企銀（2834）午後漲勢收斂，終場收在2.9%；群益期，中再保（2851）、元大金（2885）等股也收漲在2%左右，第一金，兆豐金（2886）、華南金（2880）則收漲約1%。

傳產族群部分，食品工業的泰山（1218）、大飲（1213）雙雙收漲2%；紡織纖維的大統新創（1470）收漲約4%；電器電纜的合機（1618）收下半根漲停板，華新（1605）則收在3%附近；化工的興農（1712）強勢收漲近6%，東鹼（1708）漲幅則約2%；鋼鐵的第一銅（2009）今日漲近5%，世紀鋼（9958）漲2%。

台股 第一金

延伸閱讀

護盤台積電打水漂？昨天最後一盤搶進買盤現賠4,767萬

經長估晶片禁令 對台灣影響不大

台積電跌到386元「還有更骨折價」 超級韭菜Joeman算命成真曝現況：要聽勸

不敵國際情勢 台積電股價震盪

相關新聞

台股量縮積弱不振、跌126點收12,819點 台積電收跌8元

台幣續貶、台股今（21）日也無力反彈，盤面上，科技權值股持續表現疲弱，成為壓盤重點，僅個股相繼表態，支撐大盤表現。加權指...

台股重要風向球！領先指標預告 進場甜蜜點到

台股萬三關卡失守，今年以來累計跌幅直逼三成，市場哀鴻遍野，但歷史經驗顯示，若現在勇敢加碼，持有一年後的勝算相當大。投信法...

熱錢籌碼抽離 台股開盤跌14點 台積電開跌2元

台股今(21)日開盤下跌14.90點，開盤指數12,931.20點；台積電（2330）開盤下跌2元，開盤價395.5元。

10/21【早晨財經速解讀】國安基金拉積盤?大盤指數狂拉200點 Fed官員再放鷹 日圓破150關卡 30年來最便宜 還會更低？

台股昨（20日）天開低走高，早盤台積電一度挫超過2%，因為權重大，也讓台股一度重挫超過250點，不過午盤過後氣氛轉變，尤其1點後買盤噴出，狂拉包括台積電、聯電、中鋼、台塑等權值股，市場人士解讀可能是政府資金進場拉抬。

護盤台積電打水漂？昨天最後一盤搶進買盤現賠4,767萬

台積電（2330）今（21）日開低，雖一度翻紅，可惜無力守住，股價再翻黑，且收在今日最低的389.5元，下跌8元，跌幅2...

進入財報密集公布期 法人：透過紀律投資克服波動

進入第3季財報密集公布期，預估全球市場仍偏震盪整理格局。富蘭克林華美投信表示，財報密集公布期來臨，市場又有經濟衰退的疑慮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。