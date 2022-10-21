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不敵國際情勢 台積電股價震盪

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

美股三大指數周四（20日）收跌。早盤一度因企業財報激勵而上漲，但隨著Fed官員的鷹派言論推升美國公債殖利率，美股最終未能守住漲勢。台股今（20）日震盪，台積電（2330）早盤最高翻紅上漲至398.5元，最低則下跌至392元。

籌碼方面，外資連四日賣超4萬5,765張，投信連二日賣超1,350張，自營商則連五日買超9,782張。

道瓊工業指數下跌90.22點，或0.3%，至30,333.59點；標普500指數下跌29.38點，或0.8%，至3,665.78點；那斯達克綜合指數下跌65.66點，或0.61%，至10,614.84點。費城半導體指數漲0.7%，收在2,253.22點。

美國公債 美股

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