不敵國際情勢 台積電股價震盪
美股三大指數周四（20日）收跌。早盤一度因企業財報激勵而上漲，但隨著Fed官員的鷹派言論推升美國公債殖利率，美股最終未能守住漲勢。台股今（20）日震盪，台積電（2330）早盤最高翻紅上漲至398.5元，最低則下跌至392元。
籌碼方面，外資連四日賣超4萬5,765張，投信連二日賣超1,350張，自營商則連五日買超9,782張。
道瓊工業指數下跌90.22點，或0.3%，至30,333.59點；標普500指數下跌29.38點，或0.8%，至3,665.78點；那斯達克綜合指數下跌65.66點，或0.61%，至10,614.84點。費城半導體指數漲0.7%，收在2,253.22點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言