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兆豐證券與櫃買中心聯合舉辦投資人講座 10月21日台北最後一場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

兆豐證券與櫃買中心10月21日聯合舉辦投資人講座，此為台北最後一場，投資人報名相當踴躍。

10月21日投資講座邀請兆豐國際投顧經理莊弼彥與投資人分享2023年台股投資展望，提供2022年歲末到2023上半年布局的建議；為了讓投資人更瞭解櫃買市場特色商品的投資策略與運用，下半場由櫃買中心安排專業講師針對ETF投資策略，並介紹櫃買ETF商品及投資訣竅。

今年受通膨及升息的紛擾，金融市場行情動盪，櫃買中心為了穩健投資人信心，讓投資人充分掌握台股投資趨勢，今年3月起與各家證券商聯合舉辦系列投資人講座，至目前為止，台北已舉辦了十場，頗受投資人好評。

櫃買市場投資人講座除安排專業講師剖析台股市場現況，以及未來的投資展望和操作策略外，並透過有獎問答方式讓投資大眾更加了解櫃買市場的特色商品。同時為了讓遠在偏鄉的投資人能同步掌握到最新資訊，櫃買中心規劃向偏鄉地區進行金融知識的宣導。

兆豐證券全力支持並同步響應此項政策，積極推廣金融教育，在10月21日的講座中便會運用線上直播暨實體參與的方式，讓偏鄉的投資人也能與台北投資人一同參與。

櫃買中心表示，今年一系列的投資人講座自開放報名以來，投資人反應熱烈，目前所有場次均報名額滿，為擴大服務投資人，櫃買中心已選定場次錄製影音檔，置於該中心網站提供投資人點閱觀看，歡迎有興趣的投資人可至櫃買中心網站(網址：http://www.tpex.org.tw；「首頁\分眾專區\投資人\櫃買市場投資人講座影音專區」)查詢。

櫃買中心 台股

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