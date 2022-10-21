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熱錢籌碼抽離 台股開盤跌14點 台積電開跌2元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股今(21)日開盤下跌14.90點，開盤指數12,931.20點；台積電（2330）開盤下跌2元，開盤價395.5元。本報資料照片
台股今(21)日開盤下跌14.90點，開盤指數12,931.20點；台積電（2330）開盤下跌2元，開盤價395.5元。本報資料照片

台股今(21)日開盤下跌14.90點，開盤指數12,931.20點；台積電（2330）開盤下跌2元，開盤價395.5元。

群益投顧說，熱錢籌抽離加上均線結構偏空，融資籌碼輪番鬆動。盤勢相對止穩重要指標(外資動作)出現正向跡象前(外資單日爆賣,或者連續轉趨相對偏多)，個別(高基期)股殺融資仍將上演。操作上，短線建議留意融資洗清股與(選舉、新台幣貶值)題材受惠股。

周四(20日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌90.22點、跌幅0.3%，那斯達克指數下跌0.61%，標準500指數下跌0.8%，費半指數上漲0.69%。

第一金投顧表示，美國聯準會費城分行行長Patrick Harker表示，聯準會激進的升息的成果令人失望，對抗通膨的過程毫無進展，今年年底利率可能遠高於4%。美債殖利率再攀升，而VIX上升，投資人避險情緒再起。

三大法人周四集中市場合計賣超140.7億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超129.9億元，投信買超5.4億元，自營商(自行買賣)賣超6.5億元，自營商(避險)賣超9.6億元。

統一期貨說，外資周四期貨部分增加2,905口，淨多單7,665口，十大特定法人買進2,698口。週選支撐與壓力區落在12,400至13,300點，P/C Ratio升至0.61，整體籌碼中性看待。

外資 美國聯準會

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