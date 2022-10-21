10/21【早晨財經速解讀】國安基金拉積盤?大盤指數狂拉200點 Fed官員再放鷹 日圓破150關卡 30年來最便宜 還會更低？
台股昨（20日）天開低走高，早盤台積電一度挫超過2%，因為權重大，也讓台股一度重挫超過250點，不過午盤過後氣氛轉變，尤其1點後買盤噴出，狂拉包括台積電、聯電、中鋼、台塑等權值股，市場人士解讀可能是政府資金進場拉抬。
尤其台積電，從1點過後跌超過1%急拉，30分鐘後收盤竟然神奇翻紅，若以1點過後台積電成交量約1.16萬張，以及中位數約在393元計算，護盤使者總共砸下45億元吃進台積電，也讓台積電終場收漲，收397.5元今日最高，不過未能收復400元關卡。
美股三大指數20日收跌。早盤一度因企業財報激勵而上漲，但隨著Fed官員的鷹派言論推升美國公債殖利率，美股最終未能守住漲勢。
美國鷹派升息，主要亞洲貨幣持續走貶，日圓兌美元匯價已貶破150，為1990年來首見，市場預期日本當局即將再次出手干預。外匯交易員認為，就現在日圓貶勢來看，日本央行「遲早要干預」，不可能只干預一次，但若短線日圓貶值速度未過快，仍可延緩日本央行進場干預的時間。
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