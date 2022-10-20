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MSCI宣布 推出機構客戶設計指數

經濟日報／ 記者張瀞文／即時報導

MSCI宣布，推出機構客戶設計指數（iCDI），進一步提高機構資產擁有者定製和調整指數的能力，以支援其投資策略。機構法人可以在市場變化時修改調整投資策略，而不必完全轉換到其他指數。

MSCI指出，退休基金、主權財富基金、捐贈基金和其他機構資產擁有者正在發展本身的投資策略，以因應快速變化的市場，調整範圍從因子輪動的轉變，到採用自己獨特的ESG和氣候投資目標。

MSCI表示，MSCI iCDI目的在允許資產擁有者在這些變化出現時修改指數的方法，而不是完全切換指數。資產擁有者可以為iCDI選擇初始指數標準，包括ESG、氣候、因子、主題或其他考慮因素。

MSCI指數許可主管Sebastien Lieblich表示，氣候變化、監管和地緣政治發展等因素迅速重塑全球市場和經濟。通貨膨脹迭創波段新高，拉高各類市場的波動度，投資者也面臨重新評估資產配置策略的挑戰。

Sebastien Lieblich指出，MSCI與全球大型機構投資者合作時，看到了對指數解決方案的需求，也就是資產擁有者可以隨著時間的推移調整策略，以因應新的發展，並且應對績效和風險前景的變化。

MSCI ESG

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