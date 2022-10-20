快訊

馬東石結婚了 情定小17歲「南韓最美健身教練」

比分Live／U23中華單局3安+對手暴投追分 2：4落後南韓

解決長榮爭議？0056成分股篩選遊戲規則 出現史上最大改變

晨星：HPC需求減弱 調降台積電公允價格

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

晨星股票分析師李旭暘（Phelix Lee）指出，由於美國對中國大陸客戶開展業務的新限制，2023年的需求將受到個人電腦需求低迷、企業運算業務再平衡所影響，因此晨星對於高效能運算（HPC）在2023年及2024年的需求看法趨於保守，也調降台積電的公允價格到850元，美國存託憑證（ADR）為133美元。

不過，李旭暘指出，儘管明後年需求減弱，但不會改變HPC的長期整體潛在市場，晨星仍認為台積電的股票被嚴重低估，相對於晨星公允價格折價逾50%。在看到台積電的庫存天數連續下降、管理階層將資本支出減少10%之後，晨星預期隨庫存將減少，2023年的資本支出預算趨於謹慎（年成長率接近持平），都是股票觸底的跡象。

由於美國的新限制，晨星將台積電2023年的HPC營收成長預估減半，並將2024年的成長削減了三分之一，導致營收及每股稅後純益（EPS）都下降3%。整體來說，晨星評估台積電仍有寬廣的護城河，護城河趨勢為穩定，永續投資評級則為四顆地球（五顆為最高）。

台積電 晨星 美國

延伸閱讀

總裁魏哲家質設1600張股票 台積電不回應

大手筆！台積電總裁魏哲家設質1600張股票

長期存成長股>高股息股？ 專家舉台積電和中鋼為例 結果超驚人！

政府不忍了？護盤使者狠砸45億元吃進台積電 從跌1%拉到翻紅

相關新聞

海運、陸運通通押！中環再公告敲進萬張台灣高鐵

中環（2323）今（20）日公告買進台灣高鐵（2633）10,642張，每單位價格28.35元，取得總金額3.01億元；...

股匯雙殺下 外資逆勢買超聯電逾2.7萬張、已連三買

台股今（20）日收在12,946.1點，下跌30.66點，新台幣兌美元匯率以32.107元作收，貶值8.5分，股匯雙殺下...

外資今賣超127億元 續賣超尾盤逆轉收紅的台積電

台股今（20）日盤中一度破底，但終場收12,946.1點，下跌30.66點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超127.2...

外資借券賣出比突破3% 會再出手救市？金管會回應了

台股再度跌破萬三，19日外資借券賣出占比也跳升破3%，市場關注金管會是否再出手救市。證期局副局長高晶萍說，19日外資借券...

台股近日殺聲隆隆 謝金河：總統問「股市怎麼了？」

台股近日殺聲隆隆，引起總統蔡英文關切。今周刊董事長謝金河今（20）日在「安永企業家獎」論壇上透露，日前與總統蔡英文見面，...

晶圓雙雄最後一盤齊爆量 雙雙收在今日最高價

台股今（20）日盤中一度破底，但午盤過後買盤進場拉抬權值股，晶圓代工雙雄最後一盤更是爆量急拉，雙雙收在今日的最高價位，也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。