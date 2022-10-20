晨星：HPC需求減弱 調降台積電公允價格

晨星股票分析師李旭暘（Phelix Lee）指出，由於美國對中國大陸客戶開展業務的新限制，2023年的需求將受到個人電腦需求低迷、企業運算業務再平衡所影響，因此晨星對於高效能運算（HPC）在2023年及2024年的需求看法趨於保守，也調降台積電的公允價格到850元，美國存託憑證（ADR）為133美元。

不過，李旭暘指出，儘管明後年需求減弱，但不會改變HPC的長期整體潛在市場，晨星仍認為台積電的股票被嚴重低估，相對於晨星公允價格折價逾50%。在看到台積電的庫存天數連續下降、管理階層將資本支出減少10%之後，晨星預期隨庫存將減少，2023年的資本支出預算趨於謹慎（年成長率接近持平），都是股票觸底的跡象。

由於美國的新限制，晨星將台積電2023年的HPC營收成長預估減半，並將2024年的成長削減了三分之一，導致營收及每股稅後純益（EPS）都下降3%。整體來說，晨星評估台積電仍有寬廣的護城河，護城河趨勢為穩定，永續投資評級則為四顆地球（五顆為最高）。