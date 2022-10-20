海運、陸運通通押！中環再公告敲進萬張台灣高鐵
中環（2323）今（20）日公告買進台灣高鐵（2633）10,642張，每單位價格28.35元，取得總金額3.01億元；中環買賣股票投資相當頻繁，最常公告交易的股票為航運股的長榮（2603）、陽明（2609），今日最新公告則是買進台灣高鐵，從海運到陸運，通通都有涉獵。
中環公告自今年2月21日至10月20日，以3.01億元取得台灣高鐵普通股10,642 張；取得目的為投資組合，迄目前為止，累積持有台灣高鐵99,337張，金額30.98億元，持股比例1.765%。
中環在10月18日才代子公司中嘉國際投資公告取得有價證券，自9月19日至10月18日，以每股60.59元買進陽明4,996張，交易總金額達3.02億元；中嘉國際截至目前持有陽明1,941張，金額1.18億元，持股比例0.056%。
另外，根據證交所公告，中環在10月6日曾公告買進陽明，在9月23日至10月6日買進陽明5,117張，每股62.18元，交易總金額3.18億元；迄目前為止，累積持有陽明10,001張，持有金額7.49億元，持股比例0.286%。
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