快訊

出國旅遊解封！6家產險開賣新版海外突發疾病險 僅1家賠法定傳染病

若疫苗EUA遭廢止「高端仔」要補打？ 莊人祥給答案

海運、陸運通通押！中環再公告敲進萬張台灣高鐵

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台灣高鐵。記者盧逸峰／攝影
台灣高鐵。記者盧逸峰／攝影

中環（2323）今（20）日公告買進台灣高鐵（2633）10,642張，每單位價格28.35元，取得總金額3.01億元；中環買賣股票投資相當頻繁，最常公告交易的股票為航運股的長榮（2603）、陽明（2609），今日最新公告則是買進台灣高鐵，從海運到陸運，通通都有涉獵。

中環公告自今年2月21日至10月20日，以3.01億元取得台灣高鐵普通股10,642 張；取得目的為投資組合，迄目前為止，累積持有台灣高鐵99,337張，金額30.98億元，持股比例1.765%。

中環在10月18日才代子公司中嘉國際投資公告取得有價證券，自9月19日至10月18日，以每股60.59元買進陽明4,996張，交易總金額達3.02億元；中嘉國際截至目前持有陽明1,941張，金額1.18億元，持股比例0.056%。

另外，根據證交所公告，中環在10月6日曾公告買進陽明，在9月23日至10月6日買進陽明5,117張，每股62.18元，交易總金額3.18億元；迄目前為止，累積持有陽明10,001張，持有金額7.49億元，持股比例0.286%。

陽明 中環 高鐵

延伸閱讀

外資昨買超逾5,000張個股大多重挫 僅有這檔抗跌

期貨商論壇／長榮期 偏保守

愈跌愈買！中環子公司中嘉國際 近月砸3億元買陽明4,996張

10/18【早晨財經速解讀】0056明除息 殖利率8%好選擇?陽明長榮明年不剔除?鄭州半封城 特斯拉股價腰斬

相關新聞

海運、陸運通通押！中環再公告敲進萬張台灣高鐵

中環（2323）今（20）日公告買進台灣高鐵（2633）10,642張，每單位價格28.35元，取得總金額3.01億元；...

股匯雙殺下 外資逆勢買超聯電逾2.7萬張、已連三買

台股今（20）日收在12,946.1點，下跌30.66點，新台幣兌美元匯率以32.107元作收，貶值8.5分，股匯雙殺下...

外資今賣超127億元 續賣超尾盤逆轉收紅的台積電

台股今（20）日盤中一度破底，但終場收12,946.1點，下跌30.66點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超127.2...

外資借券賣出比突破3% 會再出手救市？金管會回應了

台股再度跌破萬三，19日外資借券賣出占比也跳升破3%，市場關注金管會是否再出手救市。證期局副局長高晶萍說，19日外資借券...

台股近日殺聲隆隆 謝金河：總統問「股市怎麼了？」

台股近日殺聲隆隆，引起總統蔡英文關切。今周刊董事長謝金河今（20）日在「安永企業家獎」論壇上透露，日前與總統蔡英文見面，...

晶圓雙雄最後一盤齊爆量 雙雙收在今日最高價

台股今（20）日盤中一度破底，但午盤過後買盤進場拉抬權值股，晶圓代工雙雄最後一盤更是爆量急拉，雙雙收在今日的最高價位，也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。