晶圓雙雄最後一盤齊爆量 雙雙收在今日最高價

台股今（20）日盤中一度破底，但午盤過後買盤進場拉抬權值股，晶圓代工雙雄最後一盤更是爆量急拉，雙雙收在今日的最高價位，也讓大盤指數跌幅縮小；台積電（2330）最後一盤爆出5,959張成交量，一口氣拉高2.5元，股價收在397.5元，上漲2元，聯電（2303）最後一盤也爆出24,399張的大量，推升股價收在39.5元，漲幅3.4%。

台股早盤以12,912.93點開出，由於台積電一度破底下殺至386元，航運股也重挫，指數一度下滑至12,698.91點，下跌277.85點，但是在午盤過後氣氛轉變，尤其1時過後買盤噴出，狂拉台積電、聯電、中鋼（2002）、台塑（1301）等權值股，終場指數收在12,946.1點，下跌30.66點。

台積電今日以391元開低後一度下滑至386元，但是1時過後開始有買盤進場，最後一盤甚至爆出5,959張的成交量，一舉推升股價翻紅，終場收在今日最高的397.5元，上漲2元，漲幅0.5%。

聯電早盤以37.7元開低，盤中翻紅，最後一盤爆出24,399張的成交量，進一步推升股價收在今日最高的39.5元，上漲1.3元，漲幅3.4%。