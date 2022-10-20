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長期存成長股>高股息股？ 專家舉台積電和中鋼為例 結果超驚人！

聯合新聞網／ 雨果
台積電示意圖。聯合報系資料照
台積電示意圖。聯合報系資料照

「存成長股一定比存高股息股來的好嗎？」

台灣近幾年很流行存股，有人喜歡存股價穩定的金融股與電信類股，但也有人建議存成長股，因為長期下來，成長股能帶來的報酬會比傳統認知的定存股要來的多。

我用台積電（2330）與中鋼（2002）來做比較，現在很多人覺得台積電是很有發展潛力的成長股，但有個15年以上投資經歷的人應該知道，台積電過去可是被稱為漲不太動的牛皮股的，而中鋼是相當優良的定存股，配發的現金股利相當優渥，甚至還有一段很不錯的成長史。

這張圖是2002年至2013年的台積電與中鋼還原股價走勢圖，我們可以看到在這11年期間，台積電的含息還原股價從30.28漲到67.1元，年化報酬率7.5%。中鋼是從3.77漲到18.2元（最高還曾到24.48元）年化報酬率是15.4%，超過台積電一倍

那時候買台積電並不是一件很厲害的事情，股價通常都在40～60之間遊走，現在聽到有人以前用60元買進台積電抱到現在深覺羨慕，以為抱久就會有豐厚的獲利，但當時買台積電就很像買中鋼一樣，不是追求高額獲利，單純只是求穩而已。

再看中鋼，2000年網路泡沫後至2008年金融海嘯這段期間，美國陷入發展平緩時期，當時最火紅的是原物料產業，相信很多人還記得金磚四國、貝萊德世界礦業基金、南非等，當時很熱門的投資標的，中鋼的還原股價自3.77成長到最高將近6.5倍，即使08年後大幅下跌，之後也沒有漲多少，配息殖利率也變低，但統計到2013年都還有年化15.4%的報酬率。

以上例子同時可以看到時代轉變與產業榮景的變化，2000年前的網路科技股狂漲，之後輪到原物料產業與新興市場狂漲，2009年後又輪到科技產業狂漲，特別是網路服務與半導體，2022年後，半導體又大幅下跌，誰知道2023年後可能又會輪到哪個產業興起呢？

現在的成長股在未來未必會一直成長，現在所謂的高股息定存股未必就會一直表現比較差，也未必一定能維持高配息，投資個股與產業型ETF的人需要格外注意產業變化

◎本文內容已獲 雨果的投資理財生活觀 授權，原文出處於此

2330台積電 2002中鋼 存股

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