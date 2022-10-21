航運類股明年就會開始虧損？ 專家：早在7月就「有消息」示警

某投顧17日指出，長榮（2603）跟陽明（2609）2024年就會虧損，而萬海（2615）竟在2023年就會開始虧？這樣的消息是否屬實？

浦惠證券投顧資深分析師王倚隆（老王）近日於YouTube頻道《老王愛說笑》影音中表示，其實早在7月就有消息示警了，只是國內的消息，和國際的消息，完完全全不同，到底誰說的才是正確的，經過時間的驗證後，證明了當時的國際消息確實示警了投資人，可能航運股價下跌的訊息。

以下為影音內容：

14號長榮法說會，總經理說「第四季的營收會下滑，明年保守但不悲觀」。

其實不要太相信台股的公司在說什麼，為什麼？舉例，其實媒體早在7月份有一篇報導，內容談到海運未來是多還是空，也有整理出國際的消息和國內業者的看法，以下為內容：

國內貨櫃三雄 長榮、陽明及萬海對於今年展望還是維持日前股東會「多頭」看法，認為今年市場供、需依舊失衡，場需求強勁；通膨等影響仍需持續觀察終端需求、船舶供需等市場變化。 國內物流業者 1、市場「錯誤利空」傳聞太多，周五公布的SCFI指數看不出來崩跌，怎麼會有修正長期合約的基礎。 2、到目前為止僅上海解封出貨潮沒有預期兇猛外，接著6、7月狀況也很好，第3季旺季水準，今年長榮、陽明還是賺很大。

現在回過頭來看上述兩者的說法，怎樣都不可能現在的股價會是這樣，若相信這樣的說法的投資人一定會覺得航運類股的「前途一片光明」。

國際消息 1、美國眾議院通過「2022年海運改革法案(Ocean Shipping Reform Act of 2022ㆍ OSRA)，是美國自1998年以來首次對海運法進行改革。 2、馬士基CEO認為鞭效應（Bullwhipefec）影響最快8月運價反轉向下。 3、馬士基改口通膨壓力動下，航運成本還會上漲。

國際消息跟國內的看法完全不同，就是「一個看多一個看空」，那誰對呢？答案應該很清楚，顯然馬士基CEO在7月的示警是對的，而美國的海運改革也有影響到，對航運確實有「重傷害」；當時相信國內看法的投資人現在可能就很辛苦了。

你是水鬼還是航海王？往往就在於消息的判斷「一念之間」而已。

且上海的出口集裝箱運價指數，已經連續17周下跌了，現在依舊處於下跌；美東線也已經跌破6千美元。與其去看法說會，去猜總經理話中背後的意義是什麼，這些都不用，只要注意一件事情，就是運價什麼時候可以止跌甚至回升，那就是整個貨櫃航運有機會出現一個反彈的來臨。

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