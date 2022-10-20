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外資大賣2萬張 台積電面臨市值10兆元保衛戰

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導
台積電。路透
台積電。路透

美股跌多於漲，台股今（20）日重挫逾200點，外資昨日大賣台積電（2330）逾2萬張，台積電早盤開盤下跌4.5元，開在391元，隨後在賣壓湧現下，股價持續探底，最低到386元，下跌9.5元，再創波段新低，市值將至10兆元。

美國債殖利率飆升，市場擔憂經濟衰退，美股昨（19）日跌多於漲，道瓊工業指數下跌99.99點或0.33%，收30,423.81點，標準普爾指數下挫24.82點或0.67%，收3,695.16點。那斯達克指數挫跌91.89點或0.85%，收10,680.51點，費城半導體指數則上揚16.79點或0.76%，收2,237.74點。

台積電美國存託憑證（ADR）終場收在63.66美元，小跌0.05美元，跌幅0.08%。

籌碼方面，外資連三日賣超台積電3萬7,414張，投信結束連十日買超轉為賣超1,080張，自營商則連續四日買超9,332張。

台積電 美國

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