股匯雙殺！台積電早盤探低到386元 面臨10兆市值保衛戰
台股今（20）日開低走低，盤中大跌逾200點，新台幣早盤也是貶值表現，一度貶至32.15元兌1美元，股匯雙殺，權王台積電（2330）早盤一度探低至386元，下跌9.5元，市值10兆91億元，面臨10兆元關卡保衛。
美股周三跌多漲少，道瓊工業指數下跌99.99點，或0.33%，至30,423.81點；標普500指數下跌24.82點，跌幅0.67%，至3,695.16點；那斯達克綜合指數跌91.89點，跌幅0.85%，至10,680.51點。費城半導體指數漲0.7%，收2,237.74點。
外資昨日賣超台積電20,021張，連三賣，投信也賣超1,080張，不過自營商買超3,443張，合計三大法人賣超17,658張；台積電ADR周三下跌0.08%，收在63.66美元，台積電早盤以391元開出，下跌4.5元，股價開低後再往下探底，下滑至386元，盤中跌幅逾2%。
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