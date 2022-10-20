空頭時買相對便宜的股票才會賺 專家：股市最糟將出現在這時

美國聯準會（FED）升息不手軟，現在還看不到熊巿的盡頭。

美股達人Joe's investment於《投資嗨什麼》中，預測股巿最糟情況可能出現在「這個時間」，對於想賺錢的投資朋友他認為就是要在空頭時買進股票！

以下為影音內容：

美元續強！有可能重蹈，亞洲金融風暴嗎？

現在初期認為應該是不會，利率升息之後，新興市場其實也不是一下子就爆掉，它會過一段時間，真的受不了才會顯現出問題。

應該不太會是債務的問題，國內通貨膨脹可能會先出問題，可能土耳其、巴西、阿根廷...這些國家的通貨膨脹環境比較惡化，其他國家應該大部分都控制得住才對，通膨在10％以下應該都可以拉得回來。

通膨經過一年，隔年因為基期飆高關係通膨都會降下來，再隔一年的話數據就會相對比較緩和。

最多，時間3-4年數據也會緩和下來，以現在金融環境，預估隔個兩年，其實通貨膨脹就會緩和下來。（不一定是物價會降下來，是跟前一年相比物價不會再漲）

台灣通膨雖相比下沒那麼嚴重 但仍會有哪些影響

台灣的通膨相對其他國家還好，算是可以控制的範圍，有一個蠻關鍵的因素，台灣政府在油價巔峰（極高點）的時候，沒有跟著上漲很多，不過現在國際油價跌下來了，台灣的油價可能也不會跌得太快。

政府把油價的高點去掉，也把油價的低點去掉了，對油價控制是相對穩定的作法，確實在通貨膨脹的數據上，國外油價漲很高的時候，台灣政府沒有漲很高，降的時候，台灣也沒有隨之驟降。

這樣的好處就是央行的貨幣政策會比較平緩，就不會像國外一樣完全是自由市場機制「油價漲利率也上升」；現在美國的通膨會降都是靠油價大幅下降。

給積極投資人的建議

通膨和升息的環境下，還是建議可以盡量買進股票。

如果心臟承受度比較低，就買大盤型ETF，最後的這段期間，預期有可能是相對恐慌。

市場恐慌的狀況下，投資人投資大盤就是採取慢慢加碼，拚未來後市賺錢機會很大，美股在未來某一天是有可能創下新高的，還是會跟著經濟的走勢，但是投資人的資金要能夠撐到那時，若再底部的時候就沒有資金了，那後面漲多少也就跟投資人沒有什麼關係了。

股市最糟的情況應該在未來一個多月後就會出現，因為通膨的數據公布時間都是固定，心臟夠大的人，未來一個多月內就可以嘗試開始分批佈局了。

在空頭的時間點去做布局，別人恐慌時候買進股票，只有這時候可以買得到相對便宜的股票。

一般散戶可能覺得買進就套牢，但股神巴菲特今年加碼買的股票其實也都套牢，全球的前十大富豪，金融資訊肯定比一般人還多，這些人也都套牢；今年不論是有錢的、貧窮的、主力還是散戶，應該幾乎都逃不過套牢的宿命。

只有持有美金的人，手上持有部位的價格才是成長比較多的一群。

不可能每次都能精準預判股市的低點，然後買進股票就漲，只有在空頭的時候，可以買進相對便宜股票，雖買進很可能馬上就會套牢，但要看長遠一點的時間，一個月、半年，甚至一年後，就可以證明空頭時候的套牢，不是真正的套牢。

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