摜破12800！台股早盤跌逾250點 台積電股價再探底見387元

台股今（20）日開盤下跌63.83點，開盤指數12,912.93點，早盤跌逾200點，一度來到12,718.07點；台積電（2330）開盤下跌4.5元，開盤價391元。

群益投顧說，指數收盤再失3日均線，多頭扭轉弱勢不力，恐陷反覆震盪測試。成交動能續退潮，使反彈力道受限,盤面將以個別股表現為主。操作建議以成交熱門股為主，參考短期技術面變化，低進高出價差交易。

周三(19日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌99.99點、跌幅0.33%，那斯達克指數下跌0.85%，標準500指數下跌0.67%，費半指數上漲0.76%。

統一期貨表示，昨天公布的美股財報普遍優於預期，但美國10年期公債殖利率上升至4.1%，觸及逾14年最高點；因為疲軟的房市數據幾乎沒有改變民眾對美國(Fed)將繼續激進升息的預期，拖累道瓊那斯達克與標普500走跌。

艾司摩爾營收、毛利優於預期，預估出口禁令影響有限，帶動費城半導體指數上漲0.76%。台積電ADR小跌0.08%，台指期貨夜盤下跌97點至12,865點，再度跌落5日線之下，預估短線仍將弱勢整理。

三大法人周三集中市場合計賣超97.1億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超121.7億元，投信買超18.2億元，自營商(自行買賣)買超10.7億元，自營商(避險)賣超4.49億元。

統一期貨說，外資周三期貨淨多單減少866口至4,760口，十大交易人與特定法人合計買進2,702口。週選支撐與壓力區落在12,600至13,600點，P/C Ratio降至0.59，整體籌碼中性偏空看待。