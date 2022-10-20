10/20【早晨財經速解讀】台幣32大關守不住 特斯拉營收不如預期盤後跳水 美債殖利率曲線倒掛加劇 只有利空才能止穩?

台北股匯市昨（19）日雙殺，台股沒守住萬三，新台幣失守32元大關。受日圓兌美元往150日圓靠攏，加上中國大陸持續清零，亞幣走貶壓力大增，外資匯出力道加劇，央行愛惜銀彈選擇放手，新台幣終場貶2.8分收32.022元，寫逾五年九個月新低。

央行總裁楊金龍昨日出席三三會則強調，今年新台幣貶值主要是反映外資賣股匯出，而不是台美利差擴大，新台幣匯率波動度除隨各國匯率波動度走升而上揚外，外資賣超台股並匯出，亦加重匯率波動；9月新台幣匯率波動度更上揚近4個百分點。

匯銀人士指出，新台幣貶破32元重要心理關卡後，本周新台幣貶勢可能加劇，惟下周進入月底，預料央行將順勢跟著出口商拋售進場調節，新台幣下周短線將走緩貶格局。

電動車大廠特斯拉（Tesla）寫下創紀錄的第3季營收，但營收仍低於市場預期，因美元匯率強勁升值帶來影響，且生產和車輛交付方面遇到瓶頸。

特斯拉執行長馬斯克19日向分析師表示，第4季需求良好，藉此回應了投資人對全球經濟轉弱、特斯拉高售價可能讓消費者購車行動縮手的疑慮。他說：「我非常強調我們第4季需求良好，在可見的未來，預期將賣出我們製造的每一輛車。工廠正全速運轉，而我們交付我們製造的每輛車，讓營業利益保持強勁。」

不過馬斯克也說，一些交付的問題依然存在，第4季交車成長率低於50%，生產成長率則達50%。

特斯拉股價19日盤後挫跌逾5%，報每股210.68美元，今年累計跌幅45%。

美國公債殖利率重拾升勢，因為投資人預期聯準會將繼續激進升息以降低通膨飆升的預期，提振了對美元的需求。市場預期聯準會在11月1-2日開會時將再次升息3碼，12月也可能再升息2碼或3碼。

Ebury市場策略主管Matthew Ryan說：「英國經濟前景仍較為不明朗，借貸成本猛漲，消費者價格飆升，政府陷入混亂，其公信力受重創，不太可能激發出太多的信心。」投資者預期，在通膨上升和英國經濟衰退的前景下，英鎊將繼續承壓，這樣的前景可能導致英國央行在11月會議上升息3碼，而非4碼。