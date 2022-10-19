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台股波動大 證交所：穩定股市措施多箭齊發 籲審慎投資

聯合報／ 記者鄒秀明╱台北即時報導
台股近日波動劇烈，台灣證券交易所今天表示，將持續推出多項穩定股市強化宣導措施，並呼籲投資人審慎操作。本報資料照片。
台股近日波動劇烈，台灣證券交易所今天表示，將持續推出多項穩定股市強化宣導措施，並呼籲投資人審慎操作。本報資料照片。

台股近日波動劇烈，台灣證券交易所今天表示，持續推出多項穩定股市強化宣導措施，包括辦理上市公司法說會與業績發表會、鼓勵買回庫藏股，以及攜手證券商與投信辦理投資講座等，並呼籲投資人審慎操作，證交所也將持續督促確保上市公司即時公布相關重大訊息，密切關注國際局勢對市場的影響，必要時將配合主管機關政策，適時採行相關穩定措施。

今年以來，國際政經變數紛擾，除美國聯準會（Fed）快速升息外，地緣政治風險增溫、國際資金持續回流美國，以及企業展望不確定性高等因素，致台灣加權股價指數近日波動較大，但證交所今天喊話表示，台灣上市公司具備因應市場環境變化的彈性，以及持續經營的韌性，加上台股本益比已處於相對低檔位置，呼籲投資人審慎操作。

證交所表示，為使投資人具備充分資訊以制定投資決策，並協助上市公司有效與投資人雙向溝通，持續採行下列多項措施，以利提高市場參與效率，包括：

一、持續協助上市公司假證交所場地辦理法說會，並舉辦主題式業績發表會：

首先，在強化上市公司法說會方面，根據目前排定時程，今年10月下旬至11月底為止，上市公司假證交所場地舉辦的法說會共計有30家，強化上市公司財務業務資訊揭露。

其次，是辦理主題式業績發表會、第一上市公司財務業務說明會，以聚焦產業發展。證交所指出，隨國際疫情趨緩，以及各項措施開放，已規劃今年11月中旬辦理「休閒及運動」主題式業績發表會，預計邀集6~8家國內外相關產業上市公司，針對產業前景及今年前三季財務資訊進行說明。

接下來今年度第4季第一上市公司財務業務說明會，規劃於12月5日~12月7日、12月12日及12月19日等5日舉辦，預計規劃新南向、解封概念等主題，邀請第一上市公司參與。

此外，還將邀請產業專家說明經濟局勢或產業前景，安排台經院、資策會等產業專家，進行多場主題式產業演講，以供投資大眾進一步了解經濟局勢及產業前景。

二、持續鼓勵上市公司執行買回庫藏股：

證交所統計，今年累計1至9月全體上市公司營收較2021年同期成長9.6%，顯示上市公司營收獲利仍表現持穩成長，鼓勵各公司考量自身現金流量及維護公司信用與股東權益等因素，適時執行買回庫藏股。

同時，也將鼓勵上市公司董事、經理人及高階管理階層等增加持有自家股票，以提升投資人信心。

三、與證券商或投信公司合辦投資講座，提振台股量能：

證交所今年規劃於台北、台中、台南及高雄等地舉辦17場投資講座，每場課程都邀請證券商或投信公司專業經理人，針對上市商品的投資策略或總體經濟展望等議題說明，以增進投資人對證券市場及國際政經情勢的認識，並針對市況做出更合理的投資決策，以達到提升台股市場交易量能目的。

截至今年9月30日止，已辦理7場投資講座，廣受投資人肯定與好評，預計今年10~12月陸續還有10場次

四、呼籲投資人審慎操作：

針對近期國際政經局勢動盪，衝擊投資人信心，引發台股波動加劇，證交所強調，上市公司具有穩健的基本面及對環境改變時的韌性，呼籲投資人審慎操作，並將持續督促確保上市公司即時公布相關重大訊息，密切關注國際局勢對市場的影響，必要時將配合主管機關政策，適時採行相關穩定措施。

上市公司 證交所

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