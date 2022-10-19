台股因「這些利空」導致不斷下跌 專家不悲觀：因有這1大利多

台股近期為何暴跌？

股市達人股添樂發布一則影片分享，台股的「6項利空與1大利多」。

以下為影音內容：

8月中以來到現今，短短兩個月指數就下跌了超過2500點，為什麼大盤這幾個月會跌那麼慘重，今天就來統整一下，大盤為什麼下跌的六個利空因素，以及一個利多因素，而且是越來越強勁。

關於大盤為什麼這段期間這麼疲軟的因素，這個利空大概可以分成兩種類型，一種就是外部因素，一種就是台灣內部的因素。

外部利空

其實所有風暴的核心，都可以指向通貨膨脹這件事情。

今年導致市場重創的因素，最主要就是上圖中間這些事情所引發的，去年開始發現了通貨膨脹逐漸的飆升之後，接下來市場就預期各國的央行要用升息的手段來做一個應對，升息之後就理所當然會打擊到景氣。

這一連串的因素，就逐漸醞釀出了最近這幾個月，在新聞媒體報導上利空的消息。

利率升高有些國家受得了，有些則受不了；像歐洲國家經濟已經非常疲軟的情況下，又得來面對通膨的飆升，這些國家又在過去幾年的時間累積龐大的債務，利率一上調，就等於把這些國家的經濟「往死裡打」。

最近這半年的時間，上圖每個歐洲國家的公債殖利率幾乎都已經突破了2020年3月的低點了，現在的殖利率都比當初來的更高了，這就說明了這些歐洲國家，她的借款利率提高了，所以政府背負的壓力也就更大。

幾年前的歐債危機讓市場留下很深刻的印象，那這次會不會再來一次？也是市場現在非常關注的焦點。

另外升息衝擊的就是各國的養老金，浮上檯面最嚴重的就是英國了，10年期的英國公債殖利率，也是在最近半年的時間裡面，一路的飆升，已經達到了2008年的水準；債券的價格跟殖利率是呈現反向的關係，所以當公債殖利率飆升成這樣，就代表債券價格在這半年裡面，出現非常大幅度的下跌。

尤其很多養老基金就最愛買這一些公債，無論在過去的時間怎麼買，現在這個時間點來看都會是套牢的。

看到台灣的勞工退休基金，虧了幾千億就被慘罵，英國的情況要是發生在台灣，凱達格蘭大道可能天天都要塞車了（抗議的意思），因為英國的情況是退休金差一點就要破產了。

其實不光是英國，各國的殖利率都如上圖的樣子，因為過去幾年都處在非常低利率的環境，各國的退休金遇到低利率還是要照常買股票，現在殖利率一彈升上來，手上的部位當然就會跟著虧損。

所以現在市場也擔心，英國不會只是一個特例，可能有更多國家都面臨到這種退休金處在大幅度虧損的情況，尤其現在退休金的福利制度，又跟政治有非常明顯的掛勾，要是讓退休金真的虧損到沒有剩下半毛錢，下次選票也就會跟著沒了，所以這個問題就從單純的資產變化，衍生到政治風險，所以搞不好很快就可以到政權出現動搖，或是人民革命起義的情況發生。

最近的日圓風暴，追根究柢也是通膨引起的，因為這段期間，美國升息的速度非常快，不過日本的情況根本就沒有升息的條件，依舊處在相對寬鬆的環境，美國在緊縮日本在寬鬆，一來一回就導致匯率出現非常明顯的落差。

美元對日圓的走勢，前面幾乎可以完全忽略，因為光是今天的貶勢，就已經抵掉過去好幾年的漲幅了；看這樣的走勢，不說是匯率還真的會以為是股票，一個國家的匯率表現跟股票長的一模一樣，誰還敢用這樣的貨幣。

所以目前市場認為日圓會續貶，但是日本政府也跳出來說「空軍來一個我殺一個」，日本政府跟日圓空軍的角力，也是這段期間引起市場動盪的一個因素，其實這一切的問題根本都指向通膨。

所以通膨的問題什麼時候解決，也就關係到這些風暴能不能迎刃而解了。

就上圖最新通膨的數據上，其實各項指標最危險的情況，大部分都已經過了，最紅的時間點在今年的第2季跟第3季，現在時間進到第4季，可以發現很多紅色的地方都已經變成藍色了，可以說最壞的情況，其實已經差不多都結束了，不過壞消息就是升息的步調，可能不會這麼早結束。

就美國期貨的交易市場，可以發現到今年年底，還有兩次的利率決策會議，會分別各升息3碼，目前看起來的機率是非常高的。

如果最終通膨可以快速地被壓下來，這個外部的利空才能算是真正的消化掉了。反則這段期間，依舊會左右全球市場多空頭的發展。

內部因素

1.美中科技戰

最近醞釀影響最大的就是美中科技戰，雙十過後為什麼會變盤，就是10月7號美國宣布了出口管制，限制要將高端半導體的晶片輸往中國。

台灣有非常多半導體廠商，他們的大客戶都是中國企業，這一道命令下來就等於台灣廠商本來能做的生意都不能做了，也就是為何雙十過後為什麼一口氣跌了那麼多，主要就是這個利空因素所導致的。

且現在最嚴重的是，如果美國要限制把這些高端晶片輸往中國，等同將其打回石器時代，那中國方面當然是不願意，所以會用全國之力來發展半導體的自給自足，雖然高階半導體的製程還沒有辦法做到，不過成熟製程一定是首要任務，且會慢慢用自給自足的方式來取代進口。

這樣對台灣的影響就非常大了，如果本來的客群有20％比重都是對岸的企業，現在這個命令下來，沒有辦法賣給他們，要找誰去補這20％的缺口。

這一項利空也是過去台股跌這麼慘，背後重要的驅動因素。

2.央行升息步調緩慢

我們央行相較於其他主流央行，升息步調真的是比較慢一點，美國升息都是3碼再升的，台灣都是半碼，一邊升息這麼快，一邊那麼慢，時間拉長，利差就跟著擴大，當美國跟台灣的利差越來越高的時候，台幣就會貶值，美元就會升值，因為錢都往美元那邊跑了。

站在這角度就不難理解，為何這段期間外資一直賣超，今年以來外資已經賣超了1.3兆了，不論漲跌都賣，主要因素就是台灣的利差跟美國逐漸拉開的情況下，就算台積電會漲20％，價差可能還會被匯損吃掉，那不如買美國的Intel或是AMD。

而且目前台灣看起來也沒有要加快升息步調的樣子，所以這個不停貶值的現象，可能還會持續好一段時間。

3.兩岸政治因素

中國20大又再一次重申「不承諾放棄使用武力」，自從裴洛西抵台之後，這段期間受到對岸的壓力是越來越大，尤其中共在20大的這番言論之後，不管股民到底怕不怕，光是外資嚇都嚇得半死，這當然也會影響到台灣股市的表現了。

一大利多

那最大的利多是什麼呢？跌深就是最大的利多。

站在淨值比的角度，台股這十年的低點，都在淨值比差不多1.5倍的位置，可以發現最近的價格，已經慢慢接近這個位置了。

多虧了前面所說的這麼多利空，才有機會把台股打到這個位置，當然也有可能繼續往下探，例如像08年就跌到只有一倍的淨值比，不過在沒有這種大型系統性風險之前，如果能夠重回這十年間最低淨值比1.5倍，這真的可以算是天上掉下來的禮物，不是600元的台積電，是1.5倍淨值比的台股。

當然現在很多人非常悲觀，認為會下探到一萬點，甚至8000點或者更嚴重的7000點。

但若站在相對的概念，再現在這個時候買股票，絕對比當初萬八的時候買股票，還要來的更安全，而且勝率也會來的更高。

若不知道買什麼股票，最保守的方式就是挑一些ETF來出手，10月份竟然有機會可以看到元大台灣50（0050）「從三位數變兩位數」，年初的時候還有146元，到現在還出現99元的情況，沒道理當時候樂觀，現在卻悲觀到不敢買了。

若要克服心中的恐懼，最簡單的方式就是每下跌5％進場一次了，這樣能幫助面臨下跌時候的恐懼，另外像國泰永續高股息（00878）、富邦公司治理（00692）、國泰台灣5G+（00881），其實都很是用這個方法。

敢在這個時候出手，往後反彈這些時間點買進的，通常報酬也會是最為亮眼的類型。

總而言之，對目前盤勢是沒有太過悲觀的，尤其看了這麼多年，也很難等到這個位置，有機會出現，當然是要好好把握。

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